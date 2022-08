Rodolfo Hernández tercia en propuestas de reducción de salario para congresistas

La discusión sobre la reducción de salarios de los congresistas está cada vez más fuerte. Ahora el excandidato presidencial Rodolfo Hernández pidió que todos los funcionarios públicos tuvieran la misma retención según una escala. Además, sostuvo que el proyecto de reducción de salarios no es efectivo, ya que es mejor solucionar el problema con la “próxima reforma tributaria”.

El ingeniero Rodolfo Hernández, en su participación en la Comisión Primera del Senado, indicó que: “J Pe tiene razón, la senadora (...) todos tienen razón, eso solo se cura con un solo renglón en mi concepto. Es en la próxima reforma tributaria que van a hacer”, aseguró.

Afirmando que cada vez que se acerca una reforma tributaria “todos luchan por volver exentos algunos ingresos de los funcionarios públicos, y termina en esto, en comparaciones odiosas que nos las podemos ahorrar”.

Según dijo, el Gobierno peca por ignorancia, pues “sin saber por qué la vamos a recoger y por qué no alcanza la que hoy recogen, eso es absurdo En ninguna parte del mundo he visto que inventen recoger plata sin saber qué está pasando con los recaudos actuales, cuál es la eficiencia y la eficacia de los que estamos recaudando”, dijo.

Por lo que propuso: “Es poner (en la ley) que todos los ingresos de todos los funcionarios públicos en la escala de retenciones es esta... independientemente de la asignación que haya en el decreto, la norma o en la ley”.

“Si yo recibo 35 millones no importa como sea, que me cobren por 35 de acuerdo con la escala... no sé cuanto, lo que determinen, pero para todos igual, y se acaba el tema”, puntualizó.

“#NoEsTardePara frenar la Reforma Tributaria y revisar primero en dónde es que se están robando la plata de los impuestos de los colombianos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por último, hizo una petición: “Yo pido que estudiemos eso (la reforma tributaria), porque otros tienen que pagar más retención en la fuente que yo”.

Los salarios, la manzana de la discordia

Jonathan Ferney Pulido Hernández –conocido en las redes sociales como Jota Pe Hernández– en días anteriores denunció los beneficios que tienen los congresistas y que él reprocha, tales como la obtención de “detallitos”, refiriéndose a los iPhone que se les iban a entregar.

“Hace unos días recibí un teléfono iPhone Pro de última generación y una simcard con un plan de datos ilimitados, los devolví con una carta a administración de Senado y les pedí que NO entregarán teléfonos a los senadores, pues ganamos lo suficiente para comprarlos nosotros mismos”, publicó en su cuenta de Twitter, explicando lo sucedido, enfatizando que envió una carta a la administración del Senado con su discrepancia.

Entre tanto, el joven dejó en evidencia el proyecto de ley que radicó, con el cual pretende “modificar el régimen salarial de los congresistas de la República, y deberá contener de manera integral, exclusiva y excluyente todos los ingresos salariales, emolumentos y beneficios económicos que puedan percibir los congresistas de la República protegiendo el patrimonio público y reivindicando la actividad y dignidad de un servicio público, en equidad y proporcionalidad con todos los trabajadores colombianos”, se puede leer en el documento.

Por lo tanto, se desencadenó una discusión entre Gustavo Bolívar y Jota Pe Hernández, sobre los diferentes proyectos que se encuentran en el Congreso sobre la reducción de salarios. Por su parte, Bolívar, habla de “un pago por sesión”, con lo que se refiere a que el político que no vaya a las reuniones, no puede cobrar.

“ACLARACIÓN. EL proyecto de rebaja de salarios del senador @JotaPeHernandez difiere del que presentamos con Catherine Juvinao e Iván Cepeda y también del que presentaré mañana sobre #PagoPorSesión Todos los autores estamos empeñados en apoyarnos mutuamente y en que alguno sea aprobado”, afirmó.

En este debate político que aún no termina y que otros colegas de los dos senadores ya nombrados se han sumado, se conocieron las declaraciones de otra colega. Las de la senadora de la ASI Berenice Bedoya, quien en una entrevista dijo que: “He hecho cuentas sobre lo que vale hacer el mantenimiento de un carro, de las camionetas, el sostenimiento de los escoltas cuando sale con uno porque toca pagarle el hotel, los viáticos y la comida”, pronunciamiento que provocó todo tipo de discusiones.