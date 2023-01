“Los bots y las bodegas digitales existen. Ciertos grupos las han usado y las siguen usando para fines políticos”: Gilberto Tobón

El excandidato al Senado Gilberto Tobón entró de lleno en la discusión acerca los bots en las redes sociales con fines políticos, luego de que los archivos secretos de Twitter revelaran el uso de ese tipo de cuentas falsas a favor de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El académico aseguró que esos mecanismos existen y son utilizados por políticos.

“Los bots (robots digitales) y las bodegas digitales existen. Ciertos grupos las han usado y las siguen usando para fines políticos. Ambos métodos son efectivos en distorsionar la percepción sobre candidatos en contienda. Los medios tradicionales y alternativos deben investigar”, aseguró el profesor.

Precisamente, Tobón ha sido víctima de varios de estos ataques, luego de haberse reunido con el expresidente Álvaro Uribe y por haber dicho que el expresidente no ordenó los falsos positivos. Tobón ha dicho que está interesado en lanzarse a la Alcaldía de Medellín en las elecciones de octubre.

La polémica alrededor de la utilización de bots y cuentas falsas con fines electorales ha desatado una fuerte discusión tras la revelación del periodista estadounidense Matthew C. Taibbi, con el apoyo de Elon Musk, dueño de Twitter, en la que reveló, que en el caso colombiano, se crearon tendencias y cuentas que ayudaron a los intereses electorales y políticos de la campaña de Gustavo Petro.

Entre las cuentas bots detectadas están: @yesid70202528; @fernandohinca01; @willj84753699; @jaime528629; @nanderas3; @esperanzaprie16; @cegatalisman2; @edwinpa81364652; y @alonso15922455. Además, los hashtags que se utilizaron con ese propósito fueron #PactoHistorico, #PetroPresidente2022 y #PetroPresidentedeColombia2022.

Esto ha generado un profundo malestar en varios líderes políticos que sienten que se vieron afectados con esa injerencia. El excandidato presidencial Federico Gutiérrez se mostró molesto. “Ganaron con trampas, mentiras, apoyo de estructuras criminales y hasta con injerencia de Rusia. Con razón Petro no cuestionaba en campaña la invasión y las muertes en Ucrania. ¿Se preparan para hacer lo mismo en las elecciones regionales de este 2023?”, cuestionó el exalcalde de Medellín.

El excandidato presidencial Enrique Gómez también cuestionó la estrategia. “Cuentas rusas respaldaron y seguramente respaldan todo lo relacionado con Petro y en Pacto Histórico. Es increíble el alcance, el daño que vienen haciendo a las democracias en el continente este tipo de estrategias”, afirmó el líder de Salvación Nacional.

El representante Agmeth Escaf denunció que supuestamente hay creadores de contenido que son cercanos a políticos y que reciben honorarios por su trabajo. Bogotá, julio 18 del 2022. Foto Guillermo Torres Reina / Semana. - Foto: Guillermo Torres /Semana

¿Influenciadores pagos?

En medio de toda esa tormenta que se ha generado por las cuentas falsas que apoyaron a la campaña de Gustavo Petro, también se ha presentado una disputa entre el congresista del Pacto Histórico Agmeth Escaf y varios ‘influenciadores’ que son cercanos ideológicamente a la izquierda.

El congresista aseguró que supuestamente habría visto cómo esos creadores de contenido se han acercado a políticos de esa alianza de izquierda y hasta cobran honorarios por sus labores. Es conocido que varios de esos ‘influenciadores’ arremeten fuertemente contra los sectores con los que no están de acuerdo con mensajes a veces pasados de tono que tienen miles de reaccciones.

“No insistan más, no hay la menor posibilidad de que me saquen un solo peso para evitar que me sigan difamando y paren con el sicariato moral. Por mí pueden seguir acusándome de toda clase de delirios y teorías conspirativas. El tiempo no se queda con nada”, aseguró Escaf ante las críticas de varios de esos creadores de contenido tras sus declaraciones.

En entrevista con SEMANA, el congresista afirmó que ha evidenciado la cercanía de esos influenciadores con políticos del Pacto Histórico. “Se reúnen en los barcitos en Teusaquillo, porque yo los he visto, ahí he estado. Me sorprendió la primera vez que los vi, íntimos amigos de todos aquellos que son los que salen a matonearlo a uno. Eso está mal, uno no puede utilizar el poder mediático para ese tipo de cosas”, afirmó el representante a la Cámara por Atlántico.

Escaf aseguró que los ha visto en fiestas, restaurantes y conciertos con políticos y que eso “ya es paisaje”, además, que no se esconden porque a eso se dedican. “Viven de la indignación fácil, del alboroto y del bochinche”, afirmó el congresista. Asimismo, pidió hacer una reflexión porque el supuesto pago que habría de políticos a varios de esos creadores de contenido le estaría haciendo un enorme daño a la democracia.