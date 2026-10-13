¿Los que no votaron por Abelardo De La Espriella pueden trabajar en el Gobierno? El presidente respondió de frente

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, respondió ante las dudas que han surgido en diferentes sectores sobre el perfil de los funcionarios para su Gobierno.

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En medio de un evento en el que participó la Superintendencia de Sociedades, el mandatario colombiano fue enfático en expresar que la campaña terminó y que priorizará la preparación e idoneidad antes de la ideología para los cargos.

“Quien tenga la formación, la experiencia y la capacidad exigida debe poder competir en igualdad de condiciones con cualquiera. Aquí no valen las roscas, los apellidos y los intereses. Aquí todos los colombianos serán iguales en mi Gobierno. Son iguales y los vamos a tratar como tal”, dijo el jefe de Estado.

También anotó: “La Superintendencia de Sociedades cuenta con una lista de auxiliares previamente habilitados. Y clasificados de acuerdo con las condiciones exigidas para asumir procesos de distinta dimensión y complejidad. Y para estar aquí no se necesita haber votado por mí. La campaña se acabó. Aquí no es cuestión de ideología, es de capacidades y las capacidades no tienen color político”.

“Así que aquí no va a haber persecución para nadie por eso, de los que vienen. El que tenga las capacidades que entre, que lo haga bien, que sea honesto, que el Gobierno de la patria milagro lo va a apoyar”, expresó De La Espriella.

También recalcó: “Aquí no se sortea la idoneidad de los aspirantes. Quienes llegan a esta instancia ya tuvieron que acreditar los requisitos correspondientes. El aplicativo identifica a los profesionales habilitados para cada caso”.

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“Realiza entre ellos la selección aleatoria y deja elementos de verificación que permiten establecer cómo se produjo el resultado. He querido que este ejercicio sea público y verificable. La transparencia exige que las decisiones no solo sean correctas, sino también que puedan explicarse correctamente”, concluyó el presidente.