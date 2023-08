Luis Alfonso Galán, hijo de Luis Carlos Galán, se quedó sin el aval del Nuevo Liberalismo para la Asamblea de Cundinamarca, ¿qué pasó?

Sobre los detalles de lo que habría sucedido, mencionó que luego de hacer varias consultas internas, lo que pasó es que el Comité Territorial de Cundinamarca no hizo las debidas gestiones para formalizar la inscripción, no solo de él, sino de toda la lista de aspirantes a esa corporación del Nuevo Liberalismo.

Aunque algunos podrían argumentar errores involuntarios y fallas en la plataforma, Galán reclama que esa era la responsabilidad del Comité Territorial. “La explicación que me dan es que fue una reacción tardía en la cual desafortunadamente salgo afectado, no solo yo, sino todos los candidatos que estábamos ahí en lista”, dijo.

Ante la situación que se generó, según dijo Galán, otros partidos le ofrecieron hacer parte de sus listas, sin embargo, no se siente identificado con otra línea política que no sea la de su padre. “Mi sangre es galanista y no me veo en otro partido”, afirmó.