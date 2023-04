Luis Fernando Velasco lanza dura pulla al expresidente César Gaviria: “Le lleva la contraria a las ideas liberales de Colombia”

Luis Fernando Velasco, nuevo ministro del Interior, habló con SEMANA sobre los lineamientos que le dio el presidente Gustavo Petro, para manejar las relaciones políticas con el Congreso.

“Conozco a los congresistas de Colombia, conozco el Parlamento y creo que desde el Ministerio del Interior puedo aportar”, manifestó.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue las razones de por qué se distanció del expresidente César Gaviria y el Partido Liberal. De acuerdo con el funcionario, la razón principal de alejarse se debe a que el partido encabezado por Gaviria decidió apoyar al expresidente Iván Duque.

Luis Fernando Velasco, nuevo ministro del Interior. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Hace cinco años me aparté de la recomendación del director del Partido Liberal, César Gaviria, para acompañar a Iván Duque y luego para convertirnos en partido de gobierno; hace poco más de un año acompañé con decisión el proyecto de Gustavo Petro en contra de la recomendación de Gaviria para votar por la derecha”, indicó Velasco.

Asimismo, aseveró que él no le lleva la contraria al expresidente, sino que Gaviria es quien está en contra de las ideas liberales: “Yo no le llevo la contraria a César Gaviria; César Gaviria les lleva la contraria a las ideas liberales de Colombia”.

Por otra parte, afirmó que la mayoría del Partido Liberal está dispuesto a acompañar al Gobierno, motivo por el cual hará todo lo posible para hablar con todos los partidos para llegar a consensos.

“En el Partido Liberal mayoritariamente quieren acompañar al Gobierno y hay una posición respetable, pero no compartida por la mayor parte de las bases de ese partido, y por lo menos en Cámara mayoritariamente no acatada, para decir que el liberalismo sí quiere apoyar la reforma a la salud, entonces, nosotros entendemos que tenemos que hablar claro. Seguiremos hablando con los partidos, pero no renunciaremos a hablar con los parlamentarios, que es lo que estamos haciendo”, aseveró.

Además, agregó que “el Gobierno tiene unas relaciones políticas interesantes con el Congreso, que tienen altibajos, pero el problema, más que el Congreso, han sido unas decisiones de los directores de partidos. Mantendremos la comunicación con aquellos directores de partidos que quieran hablar con el Gobierno, ni más faltaba, y también hablaremos con todos los congresistas. No vamos a renunciar al derecho y al deber que tiene un Gobierno que defiende sus propuestas de hablar con los congresistas”.

Velasco asegura que hay una buena relación con el Congreso de la República. - Foto: Guillermo Torres /Semana

No obstante, especuló sobre una posible amenaza u obligación por parte del exmandatario hacia los representantes del Partido Liberal que solicitaron una cita para tomar una decisión como bancada.

“Cuando uno escribe un comunicado amenazándolos para que voten en contra de sus convicciones, pues no sé cómo se le puede llamar a eso, entre otras cosas, porque entiendo que el liberalismo no ha tomado decisiones en bancada. De hecho, los representantes a la Cámara le han pedido al director de su partido que los cite para que se tome una decisión en bancada frente a este tema”, aseveró.

César Gaviria, expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-semana

A pesar de lo mencionado con anterioridad, Velasco aseguró que si César Gaviria le da la oportunidad de hablar con él lo hará con el mayor de los gustos, ya que “lo que hay es un debate político, no una enemistad personal”.

“Este país necesita que entendamos que uno puede tener diferencias conceptuales, ideológicas, pero eso no lo convierte a uno en enemigo. Independientemente de lo que piense de mí el expresidente, yo tengo respeto por la figura del expresidente que ayudó a construir la Constitución del 91, pero lo veo un poco desdibujado pidiéndole al liberalismo votar por la derecha desde hace más de un lustro. Pero si él me da la oportunidad, pues claro que estoy dispuesto a sentarme a dialogar con César Gaviria”, indicó.

Por último, indicó que el presidente Petro le solicitó “defender sus principales programas, hablar con los congresistas y escucharlos. El presidente ha sido muy claro y desde la campaña dijo lo que quería hacer y lo está intentando hacer: un plan de desarrollo, su reforma a la salud, su reforma pensional, su política exterior, y las cosas le han venido saliendo bien y en el Congreso ya sacamos una reforma tributaria que si usted la hubiese propuesto hace pocos años, nadie hubiese creído que podía salir”.