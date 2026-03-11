María José Pizarro descarta que Aida Quilcué tenga inhabilidad como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

La jefa de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro, aseguró que la senadora Aída Quilcué no estaría en una inhabilidad para ejercer como candidata a la Vicepresidencia del Pacto Histórico. La respuesta llegó luego de versiones que señalan que la líder indígena incurriría en posible doble militancia.

El argumento de algunos sectores políticos es que Quilcué es senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), partido político que avaló la aspiración presidencial de Roy Barreras. En ese escenario, ella tendría que suscribirse al proyecto político del exembajador, según las versiones que circulan.

Debido a la controversia que se ha difundido en las redes sociales y que ha llamado la atención de las autoridades electorales, María José Pizarro afirmó que Aida Quilcué no tiene ninguna inhabilitación ni barrera legal o constitucional para postularse a la Vicepresidencia, ni está en doble militancia.

“Aída era senadora por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais, luego pasó a ser parte del Partido Progresistas por la escisión que se dio de este movimiento. Actualmente, es integrante del Movimiento Político Pacto Histórico, gracias (a) la fusión reconocida después de tanto esfuerzo”, dijo Pizarro.

La senadora y lideresa indígena @aida_quilcue no está inhabilitada ni tiene impedimento legal o constitucional alguno para ser nuestra próxima Vicepresidenta, como tampoco está incursa en doble militancia.



Aída era senadora por el Movimiento Alternativo Indígena y Social… pic.twitter.com/0wmRgBt7Oj — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) March 11, 2026

Frente a los cuestionamientos que se han formulado en las últimas horas, la vocera de la campaña presidencial de Iván Cepeda argumentó que este sería otro intento de buscar impedir, “mediante leguleyadas”, la participación política plena de este movimiento político de izquierda.

Sobre Aida Quilcué y la figura de candidata vicepresidencial, Pizarro agregó: “En este caso concreto, de tratar de bloquear a una mujer, lideresa, indígena, víctima de la violencia. Vamos a superar estos nuevos obstáculos y a ganar un nuevo gobierno del pueblo y para el pueblo”.

Este miércoles, 11 de marzo, se formalizará ante la Registraduría la inscripción de Iván Cepeda y Aída Quilcué como candidatos, en llave, a la Casa de Nariño, para la primera vuelta, programada para el domingo 31 de mayo.