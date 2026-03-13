Mauricio Lizcano presentó a Luis Carlos Reyes como su fórmula vicepresidencial

El exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, presentó su fórmula vicepresidencial para las elecciones de primera vuelta. Se trata del exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes.

Mauricio Lizcano oficializa su candidatura presidencial y anuncia que competirá en primera vuelta: “Vamos a acabar con los extremos”

En declaraciones a la prensa, hicieron fuertes críticas al Gobierno nacional de Gustavo Petro, del que se desmarcaron, especialmente por hechos relacionados con corrupción. Según destacó Reyes, fueron expuestos por él mismo al mandatario en un consejo de ministros cuando ambos hacían parte de ese gabinete.

“He tomado la decisión de pedirle a Luis Carlos que me acompañe como vicepresidente. Tenemos un proyecto hermoso de país que lo vamos a luchar con toda, con juego limpio y un país libre de corrupción, y eso es a lo que nos vamos a comprometer”, aseguró Lizcano.

Por su parte, Reyes se refirió a la promesa de cambio por la que votaron los colombianos en su mayoría en el 2022 y al Gobierno al que pertenecieron ambos. Dijo que los ciudadanos no quieren volver atrás, sino que quieren un país distinto en el que quepan todos, tanto los empresarios como los trabajadores y los distintos sectores.

Mauricio Lizcano presentó al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, como su fórmula vicepresidencial

Exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, y el candidato presidencial Mauricio Lizcano. Foto: SEMANA

“La lucha contra la corrupción es una de las banderas. Desde este momento esta campaña puede anotarse resultados concretos”, destacó Reyes.

El exministro de Comercio se refirió a las denuncias que hizo en su momento dentro del mismo Gobierno, que ya han llevado a la cárcel a varios exfuncionarios y políticos aliados al Ejecutivo.

Mauricio Lizcano oficializará su aspiración como candidato a la Presidencia, inscribió mediante una coalición entre el grupo significativo de ciudadanos ‘Firme con Lizcano Colombianísmo’ en la Registraduría. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Si no tomamos soluciones estructurales, esto va a seguir ocurriendo y algo fundamental es transformar esas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre los presidentes y el Congreso”, señaló Reyes.

Lizcano en los últimos días había invitado a su campaña a Roy Barreras y a Claudia López tras los resultados de las consultas interpartidistas en las que ganaron ese proceso, pero no obtuvieron buenos resultados. Sin embargo, se sabe que Reyes ha tenido diferencias con Barreras y hasta denunció en su momento supuestas intimidaciones. Lizcano contestó que con la llegada de Reyes la alianza con Barreras ya no sería posible.

Mauricio Lizcano habló de los bajos resultados de Claudia López y Roy Barreras y les pidió que se unan a su campaña

Pese a ser quien denunció la entrega de hojas de vida por recomendados políticos, Luis Carlos Reyes fue señalado por Roy Barreras como cercano a Papá Pitufo. La respuesta fue una denuncia penal. Foto: esteban vega la-rotta-semana

Incluso, Reyes fue más allá y contó que el próximo lunes tendrá que testificar en contra de Barreras en medio de un proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, que adelanta una investigación contra el candidato presidencial por supuesto tráfico de influencias en la Dian que el mismo Reyes denunció en su momento.

“Toca desinvitar a Roy porque ya no puede hacer parte de este proyecto”, confirmó Lizcano.