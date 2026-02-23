Mensaje de María Fernanda Cabal sobre el pacto de La Picota y alias Pitufo molestó a Gustavo Petro; esto le respondió

El presidente de la República, Gustavo Petro, no guardó silencio y, por el contrario, tomó la decisión de responder varios mensajes publicados por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.
En uno de los mensajes, la congresista habló sobre el denominado pacto de la Picota, de alias Pitufo y de la supuesta financiación de la campaña para llegar a la Casa de Nariño por parte de Gustavo Petro.
“Claro que existió el pacto de La Picota, lo dijo su hermano, Juan Fernando Petro, y claro que se volaron los topes electorales en $ 5.300 millones de pesos, recibieron plata de Fecode, de alias Papá Pitufo, su apoyo de campaña, como del narco alias Sobrino”, expresó Cabal.
Y manifestó en su cuenta personal de X: “La justicia tiene todo; otra cosa es que la Comisión de Acusaciones no estuvo a la altura para procesarlo por violación de topes de campaña”.
Posteriormente, el jefe de Estado le respondió a la senadora por la misma vía, a través de su cuenta personal de X: “Señora, el dinero de Fecode o la USO, ambos sindicatos, no entraron a mi campaña, como está plenamente demostrado. Lo ponen como sobretope por su amigo Prada, del Centro Democrático, en el CNE, de manera torva”.
“Con una fuente social muy diferente, no viene el dinero de trabajadores, sino de banqueros. Entran cien veces más dinero de empresas dueñas de bancos o de EPS, que manejan solo dinero público, a su propio anterior partido político, María Fernanda, el Centro Democrático”, insistió el presidente Gustavo Petro.
Finalmente, en otro mensaje, el mandatario colombiano fue enfático en señalar que no existió el Pacto de la Picota: “Ambos son inventos periodísticos de sus amigos, los dueños de los medios. Tuvieron que confundir mañosamente la acción humanitaria de una organización de la Iglesia católica, financiada por la Iglesia alemana, y una acción de su cómplice Prada, para decir que una donación de un sindicato a un partido o el pago de los partidos a los testigos electorales, por fuera ya de campaña, fueran sobretopes”.
“Pero, en cambio, fue corroborado el hecho de que usted, en su primer gobierno, se hizo elegir con sus amigos narcoparamilitares y que le recayó la sospecha de ser financiado por el cartel de Medellín, del que fue amigo su padre. Usted fue de la familia Ochoa Vásquez. Es por eso que Belisario Betancur no lo quiso de alcalde ni de director de la Aerocivil”, dijo Petro en un choque que tuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
