Miguel Polo Polo cuestionó si hay “apropiación cultural” en la candidatura de Daniel Quintero como indígena

El congresista le respondió a sus críticos de ese sector porque antes lo cuestionaban por aspirar a una curul afro, a pesar de que es “negro”.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 8:50 p. m.
El anuncio de que Daniel Quintero continuará su aspiración a la Presidencia en 2026 con el partido indígena Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) no cayó bien en algunos sectores. El representante a la Cámara Miguel Polo Polo aprovechó este hecho para despacharse en contra de sus críticos, pues en su momento fue cuestionado por aspirar a una curul afro, aun cuando él pertenece a esa comunidad.

“¿Y dónde están los mamertos ahora? Según ellos, yo no merezco la curul afro, aun siendo negro. Pero Quintero, que claramente no tiene nada de indígena, sí puede aspirar a la Presidencia respaldado por un partido indígena. ¿Eso no es también apropiación cultural? La doble moral de la izquierda es obscena: atacan la identidad solo cuando no les conviene políticamente. Cuando les sirve, la pisotean sin pudor”, aseguró.

En las fotografías que se han conocido se ve a Quintero sentado junto a varios líderes indígenas en lo que parece ser una ceremonia de esas autoridades.

En el caso de Polo Polo, el congresista fue criticado por diversos sectores. En días recientes inscribió su candidatura para repetir la curul que representa a los afros en el país en la Cámara de Representantes.

Contexto: Daniel Quintero recibió el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia para aspirar a la Presidencia: ¿se enciende un nuevo debate jurídico?

Esto ha sido cuestionado por algunos sectores, especialmente de derecha, quienes le piden al congresista medirse como cualquier otro candidato. Hay quienes consideran que desde ese escaño Polo Polo no ha tramitado reformas en favor de esas comunidades.

En el caso de Quintero, el exalcalde de Medellín sigue en el limbo, a pesar de su candidatura, porque algunos expertos consideran que seguiría inhabilitado para llegar a la Presidencia por haber participado de la consulta del Pacto Histórico del pasado mes de octubre.

Igualmente, no se sabe si Quintero quiere participar de una consulta interpartidista en marzo, que podría ser la del Frente Amplio de Gustavo Petro, de quien sigue siendo cercano, o si lo haría en la de Carlos Caicedo, otra alternativa que se está configurando en la derecha.

Recientemente, Quintero cuestionó el proceso del Pacto Histórico. “Fue el Pacto Histórico el que obró mal, no solo conmigo, con Carlos Caicedo y cientos de candidatos que fueron excluidos y que hoy buscan espacios de participación”, afirmó.

En las últimas horas, Caicedo presentó 2,6 millones de firmas ante la Registraduría para ser avalado como candidato presidencial. “Se puede gobernar para la gente y para el pueblo cuando el Estado y los que estamos dentro del Estado cumplimos con nuestro deber”, aseguró.

