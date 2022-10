Miguel Polo Polo rechazó la legalización de drogas en la plenaria de la Cámara de Representantes

El representante a la Cámara de Representantes por las negritudes, Miguel Polo Polo, publicó este martes 11 de octubre un video de su intervención en la plenaria en la que criticaba fuertemente las posturas del Gobierno colombiano; del ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, y en general de la izquierda, que ha manifestado varias veces su intención de legalizar la marihuana y asumir como pérdida la lucha contra las drogas.

El polémico Polo Polo argumentó que había doble moral en los políticos de izquierda que critican el consumo de azúcar, pero ven con buenos la legalización de drogas. Así también, reclaman porque se expulsa de instituciones educativas a niños que han consumido drogas, en vez de cuestionar el hecho de que estén consumiendo estas sustancias prohibidas.

“Yo no sé si el ministro de Justicia habló ‘pasito’ para que no lo escucharan, pero él dijo algo totalmente reprobable. Y es que él dijo que le parecía terrible que echaran a los niños de los colegios por consumir drogas, pero no le parecía terrible el hecho de que los niños en Colombia consuman drogas. Y es un acto reprobable, viniendo del ministro de Justicia de la República de Colombia, un país golpeado por el narcotráfico”, dijo el representante.

Polo Polo aprovechó el espacio para criticar que se esté tocando el tema de la legalización de drogas en el Congreso de la República y especialmente que Daniel Carvalho, congresista de la República, haya afirmado abiertamente que consumía marihuana y eso no le había impedido estudiar, ser un profesional y llevar una vida saludable.

“A mí me hubiera gustado más que los jóvenes que están aplaudiendo que un congresista de la República lleve 20 años consumiendo marihuana, mejor estuvieran aplaudiendo más dosis mínimas de educación, más dosis de salud, más dosis de deporte, más dosis de recreación, más dosis de cultura. Eso es más bien lo que se debería estar debatiendo aquí en el Congreso de la República”, agregó Polo Polo.

En Plenaria de Cámara dijimos ¡no a las drogas! pic.twitter.com/UDA4PT9dzq — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) October 12, 2022

“Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido ser buen hijo, buen amigo, buen profesional”, dice congresista en plenaria de la Cámara

En medio de la sesión plenaria de la Cámara de Representantes de este martes, el congresista Daniel Carvalho admitió algo inesperado, que desde “hace 25 años” fuma marihuana y, contrario a lo que piensan algunos sectores, defendió el consumo de la hierba.

“Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, de dos maestrías con las mejores notas, ser buen hijo, buen amigo, buen profesional y ser tres veces elegido, por votación popular, a diferentes cargos”, afirmó el congresista, elegido con el aval del partido Verde Oxígeno, pero independiente.

La confesión del legislador, la cual sorprendió a varios de sus colegas, se dio en medio del segundo debate del proyecto de acto legislativo que regula el consumo del cannabis en adultos y que presentó un grupo de congresistas de diferentes fuerzas políticas.

Carvalho aseguró que “la semana pasada, como cada año, me hice 18 exámenes médicos. El doctor los revisó y me dijo que estaba muy bien. Me dijo que tenía que bajarle a la sal, al azúcar, al café y al cigarrillo. Yo le pregunté: ¿y la marihuana?, y me dijo: ‘Tranquilo’”.

Agregó que el consumo de esta hierba no le ha hecho daño ni lo ha llevado a tener problemas con la ley, pero sí dificultades –afirmó– con “la estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así o por fumar marihuana soy un peligro para la sociedad, cuando no lo soy”.

“Lo que nos ha hecho daño, señores, es la falta de información, porque la mata no mata, lo que nos mata es la estigmatización, la persecución, la falta de información y el hecho de que sigan pensando que adultos, como somos, no podemos tomar nuestras propias decisiones”, afirmó el representante a la Cámara.

Contrario a lo que pensarían algunos sectores políticos, el congresista se reafirmó en su convicción y afirmó que “aquí no estamos para decir si la marihuana es buena o mala”, sino para “decir que los adultos deberíamos ser capaces de tomar nuestras propias decisiones y que la persecución contra todas las drogas, en general, ha sido un fracaso, gústenos o no las drogas, y deberíamos cambiar de enfoque”.