POLÍTICA

El ministro Armando Benedetti advirtió fallas en el tarjetón de las consultas de marzo y reconoció que podría prestarse para “fraude”

Lo dijo desde Cúcuta, Norte de Santander.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 7:54 p. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior
Armando Benedetti, ministro del Interior Foto: Suministrada API

El ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo una advertencia la tarde de este miércoles 18 de febrero. Afirmó que el tarjetón que la Registraduría distribuirá en todo el país para las consultas del 8 de marzo presenta fallas que, a su juicio, podrían prestarse para posibles “fraudes”.

La advertencia cobra relevancia al provenir del jefe de la cartera política, encargado de coordinar la realización de los comicios en completa normalidad.

El ministro del Interior, Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Colprensa.

Benedetti habló desde Cúcuta, tras liderar la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales en esa ciudad, en Norte de Santander.

“Ustedes ven que el tarjetón para las consultas no tiene el espacio en blanco. Entonces, si el elector no marca el tarjetón, queda abierta la posibilidad de que lo marque otro. Esa fue, para mí, una falla, una falla que no ha debido ocurrir y que puede prestarse a un fraude. Si usted no recoge el tarjetón, ¿quién dice que no lo marcó o lo puede marcar después? Nadie”, dijo.

Política

Iván Cepeda, con el 74 por ciento de probabilidad de obtener la votación más alta en la primera vuelta, según Polymarket

Política

Suegra de Armando Benedetti, primera en rebelarse al Pacto Histórico: anunció que votará por Roy Barreras, pese a la “disciplina de partido” que anunció el petrismo

Política

Gobierno radicó el documento con el que busca tumbar la suspensión del decreto del salario mínimo: estos son los detalles

Política

El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, a partir de ahora, usará un atril blindado en sus eventos públicos

Mejor Colombia

Así es la logística detrás de unas elecciones atípicas en Colombia: organización, transparencia y seguridad

Política

Paloma Valencia radicó queja disciplinaria contra Guillermo Alfonso Jaramillo por muerte de Kevin Arley

Política

Paulino Riascos habla del silencio de Francia Márquez en los últimos meses del Gobierno Petro: “Parece que al único ‘nadie’ que le cambió la vida fue a su marido”

Confidenciales

Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablaron este miércoles por teléfono: ¿qué temas abordaron?

Confidenciales

¿El ala petrista de la Alianza Verde le declaró la guerra a Jota Pe Hernández? El senador León Fredy Muñoz pide “sacarlo ya del partido”

Mundo

“Impulsando una relación de entendimiento”, Delcy Rodríguez y Petro se reunirán. Estos son los temas que tratarán en su encuentro

“¿Quién garantiza que el tarjetón no marcado no lo puedan marcar después? Nadie”, preguntó.

El registrador nacional, Hernán Penagos, no se ha referido al tema, aunque seguramente responderá a la preocupación del ministro.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha sido centro de la polémica por declaraciones sobre la reelección presidencial, mientras Gustavo Petro alertó sobre la compra de votos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa

En las últimas semanas han aumentado las advertencias y señalamientos públicos sobre posibles riesgos electorales.

Este martes 17 de febrero, el presidente Gustavo Petro escribió en sus redes sociales: “Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral. Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales”.

Y agregó: “La Registraduría debe impedir este tipo de estímulos al fraude. El software a auditar no es solo el nacional, sino también el que computa las mesas en puestos de votación, municipios y departamentos. La auditoría debe hacerse con expertos en códigos fuente de los partidos y del Consejo Nacional Electoral”.

Volviendo al ministro Benedetti, dijo este miércoles en Cúcuta que “la democracia no se protege desde la distancia, se protege donde existen los desafíos reales”.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026
Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Subrayó que Norte de Santander, por su condición de frontera, requiere un tratamiento focalizado y una coordinación interinstitucional permanente. “El Gobierno nacional está pendiente de lo que ocurre en el territorio y no va a permitir que ningún riesgo altere el ejercicio democrático”, agregó Benedetti.

Además, el ministro recalcó que los territorios de frontera tienen complejidades adicionales, como “flujos migratorios constantes, presencia de economías ilegales, presión de estructuras criminales y desafíos institucionales que no se pueden ignorar”.

En la Comisión también se revisó el estado del orden público, las alertas tempranas, el despliegue de la Fuerza Pública, la articulación con autoridades locales y las medidas de protección a candidaturas, con énfasis en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), entre otras.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, hicieron parte del encuentro.

Más de Política

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial.

Iván Cepeda, con el 74 por ciento de probabilidad de obtener la votación más alta en la primera vuelta, según Polymarket

Adelina Covo y Roy Barreras.

Suegra de Armando Benedetti, primera en rebelarse al Pacto Histórico: anunció que votará por Roy Barreras, pese a la “disciplina de partido” que anunció el petrismo

Gustavo Petro con el Consejo de Estado y consejo de ministros

Gobierno radicó el documento con el que busca tumbar la suspensión del decreto del salario mínimo: estos son los detalles

Abelardo de la Espriella, a partir de ahora, usará un atril blindado en sus eventos públicos.

El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, a partir de ahora, usará un atril blindado en sus eventos públicos

Desde la entrega de los kits hasta el conteo final de los votos, SEMANA acompañó las elecciones atípicas en Ponedera, Atlántico

Así es la logística detrás de unas elecciones atípicas en Colombia: organización, transparencia y seguridad

Paloma Valencia y Guillermo Alfonso Jaramillo.

Paloma Valencia radicó queja disciplinaria contra Guillermo Alfonso Jaramillo por muerte de Kevin Arley

Paulino Riascos y Francia Márquez.

Paulino Riascos habla del silencio de Francia Márquez en los últimos meses del Gobierno Petro: “Parece que al único ‘nadie’ que le cambió la vida fue a su marido”

Los candidatos a la Presidencia señalaron al Gobierno de Gustavo Petro como responsable de la muerte del niño Kevin Arley.

“Me levantaron”: Gustavo Petro tras ola de críticas que recibió por declaraciones sobre la muerte del menor Kevin Acosta

Gustavo Petro, Kevin Arley Acosta y Nueva EPS.

Caso Kevin Arley: Colegio de Abogados en Derecho Médico recordó que la historia clínica es un documento privado

Noticias Destacadas