El ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo una advertencia la tarde de este miércoles 18 de febrero. Afirmó que el tarjetón que la Registraduría distribuirá en todo el país para las consultas del 8 de marzo presenta fallas que, a su juicio, podrían prestarse para posibles “fraudes”.

La advertencia cobra relevancia al provenir del jefe de la cartera política, encargado de coordinar la realización de los comicios en completa normalidad.

El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Colprensa.

Benedetti habló desde Cúcuta, tras liderar la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales en esa ciudad, en Norte de Santander.

“Ustedes ven que el tarjetón para las consultas no tiene el espacio en blanco. Entonces, si el elector no marca el tarjetón, queda abierta la posibilidad de que lo marque otro. Esa fue, para mí, una falla, una falla que no ha debido ocurrir y que puede prestarse a un fraude. Si usted no recoge el tarjetón, ¿quién dice que no lo marcó o lo puede marcar después? Nadie”, dijo.

“¿Quién garantiza que el tarjetón no marcado no lo puedan marcar después? Nadie”, preguntó.

El registrador nacional, Hernán Penagos, no se ha referido al tema, aunque seguramente responderá a la preocupación del ministro.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa

En las últimas semanas han aumentado las advertencias y señalamientos públicos sobre posibles riesgos electorales.

Este martes 17 de febrero, el presidente Gustavo Petro escribió en sus redes sociales: “Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral. Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales”.

Y agregó: “La Registraduría debe impedir este tipo de estímulos al fraude. El software a auditar no es solo el nacional, sino también el que computa las mesas en puestos de votación, municipios y departamentos. La auditoría debe hacerse con expertos en códigos fuente de los partidos y del Consejo Nacional Electoral”.

Volviendo al ministro Benedetti, dijo este miércoles en Cúcuta que “la democracia no se protege desde la distancia, se protege donde existen los desafíos reales”.

Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Subrayó que Norte de Santander, por su condición de frontera, requiere un tratamiento focalizado y una coordinación interinstitucional permanente. “El Gobierno nacional está pendiente de lo que ocurre en el territorio y no va a permitir que ningún riesgo altere el ejercicio democrático”, agregó Benedetti.

Además, el ministro recalcó que los territorios de frontera tienen complejidades adicionales, como “flujos migratorios constantes, presencia de economías ilegales, presión de estructuras criminales y desafíos institucionales que no se pueden ignorar”.

En la Comisión también se revisó el estado del orden público, las alertas tempranas, el despliegue de la Fuerza Pública, la articulación con autoridades locales y las medidas de protección a candidaturas, con énfasis en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), entre otras.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, hicieron parte del encuentro.