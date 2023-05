Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, aseguró que “no hay datos” en Chocó; se comprometió a resolver el problema de conectividad

El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) sufrió lo que viven miles de colombianos en el departamento del Chocó que no cuentan con conexión a internet. El alto funcionario del Gobierno reconoció el problema en esa zona del país y se comprometió a resolverlo.

“Hoy llegué a Chocó y no hay datos. Me voy con la tarea de reunir a los operadores móviles y al equipo técnico del Ministerio de las TIC para verificar qué está pasando y próximamente volveré al departamento para resolver el problema. Me comprometo a conectar al departamento”, aseguró Lizcano.

Posteriormente, tras una reunión en el departamento, el ministro aseguró que la solución pasará por apoyarse en proveedores pequeños. “Con los proveedores de internet pequeños, medianos y comunitarios del Chocó conectaremos al departamento y saldaremos la deuda histórica que tiene el país con sus habitantes. Asociación Nacional de Proveedores de Servicios de Internet cuenten con recursos y capacitaciones. El Ministerio de las TIC será su aliado”, anunció el ministro de esa cartera.

Lizcano hizo entrega de 760 computadores en el departamento, además de dos laboratorios de innovación y una sede electrónica que beneficiará a seis instituciones educativas. El ministro de las TIC aseguró que buscará que todos los niños de la región pacífica del país sean expertos en tecnologías de la información y que Chocó sea una potencia mundial en tecnología.

“Para el presidente Gustavo Petro el pacífico es sinónimo de riqueza y no de pobreza. Para mí también lo es y mi compromiso será acercar la tecnología y conectividad a los habitantes de Chocó, un departamento que cumple con todas las condiciones para destacarse ante el mundo”, aseguró el ministro.

De otro lado, Lizcano anunció recientemente en el Congreso que uno de sus propósitos en esa cartera será implementar una estrategia para cerrar la brecha digital entre el campo y las ciudades del país, especialmente en materia educativa de los más jóvenes.

Por eso, dijo que implementará cursos de formación en programación de computadores, liderazgo e inglés en todas las escuelas públicas del país.

Lo hará a través de un convenio por 100.000 millones de pesos que firmó su cartera con el Sena para la capacitación de los profesores de esas escuelas, para que puedan impartir los conocimientos a los estudiantes.

“La iniciativa va de la mano de otra propuesta en educación digital, dirigida a jóvenes de zona populares. 100.000 jóvenes de estratos 1 y 2 serán capacitados en inglés, liderazgo y programación. El programa iniciaría en el 2024 y está dirigido a personas que no cuenten con un título profesional o no hayan finalizado su bachillerato”, aseguró Lizcano.

El ministro de las TIC reconoció que actualmente hay un déficit de 69 millones de empleos en el sector y que por eso es necesario desde ya impartir esos conocimientos a las generaciones futuras. “Una persona que se capacite en este sector es alguien que no estará desempleada en los próximos 20 años. Si queremos ser competentes, debemos educar en lo que realmente exige el mercado”, afirmó.

El departamento de Chocó enfrenta otras dificultades más allá de la falta de conectividad. En el caso de los menores de edad, en lo que va corrido del año, se ha registrado el fallecimiento de ocho menores y más de 68 enfermos por contaminación en el agua. Las comunidades han reclamado por un sistema de alcantarillado que solucione la crisis sanitaria que del municipio de Bajo Baudó, especialmente.

“No sé cuántos niños van a tener que morir para que nos presten atención. Esto es insostenible. En Buenavista viven más de 1.700 personas y cada vez nacen más”, dijo Hermenegildo Adalberto González Ibarguen, alcalde de Bajo Baudó.

Por otro lado, se siguen registrando hechos violentos por parte de los grupos armados al margen de la ley. En la vía que conduce a Risaralda se registró la quema de un vehículo de transporte intermunicipal cerca de la entrada a la población Buratá, que hace parte del municipio de Tadó. Se trata del segundo hecho que registra de este tipo en menos de una semana.