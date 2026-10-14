Ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que se mantienen diálogos con indígenas que protestan pacíficamente en el Cauca

Una de las movilizaciones que se ha registrado en las últimas horas está integrada por comunidades indígenas que se han manifestado en la vía Panamericana en el departamento del Cauca.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, entregó un balance de la minga que iniciaron estos grupos y dijo que mientras se mantengan pacíficas, conversarán desde el Gobierno nacional con estas comunidades.

“Desde el Ministerio del Interior, con presencia directa del ministro y viceministros, hemos sostenido diálogos preliminares con el CRIC y pronto los extenderemos a otras organizaciones hermanas, sin dejar de hablar directamente con las autoridades de zonas y resguardos”, aseguró Lara.

De otra parte, dijo que valora el espíritu de diálogo y la protesta pacífica que se ha expresado en la vía Panamericana entre Caldono y Santander de Quilichao, en el Cauca, en la que cerca de 2.500 indígenas “avanzan en marcha tranquila”.

“Celebramos tanto el desarrollo de la Cumbre Indígena del Cauca como la posibilidad de una ‘minga permanente’, entendida como asamblea abierta y permanente para preparar el diálogo de gobierno tradicional a gobierno nacional”, afirmó Lara.

El ministro confirmó que se mantendrá abierto el diálogo mientras la movilización se mantenga pacífica. La fuerza pública se encuentra en alerta máxima ante cualquier acción terrorista de las disidencias, ELN, Clan del Golfo o cualquier otra organización al margen de la ley, tanto en el Cauca como en Nariño y el resto del país.

“Los colombianos cuentan con un gobierno que los protege. El diálogo y la protesta pacífica están garantizados. El terrorismo y las vías de hecho, no”, señaló Lara.

El ministro mencionó que desde el Gobierno nacional se encuentran desarrollando una política “seria y amplia” de diálogo social con los sindicatos, los pueblos indígenas, las comunidades afro, los estudiantes, los gremios, las iglesias y los credos.

Los indígenas han protestado en la vía Panamericana. (Foto de referencia). Foto: Redes sociales.

“Con los pueblos indígenas —una de las misiones que más me apasiona— actuamos con profundo respeto por sus usos, costumbres y tradiciones, y hacemos de la diversidad étnica y cultural un elemento central de nuestra identidad nacional”, afirmó.

Asimismo, dijo que De La Espriella comenzó esta gestión con una reunión con las 19 autoridades indígenas del país.

De otro lado, además de estas movilizaciones, para este miércoles 14 de octubre, están convocadas marchas en distintas ciudades del país, que también se espera que sean pacíficas. El Gobierno firmó en las últimas horas un decreto con el que busca diferenciar la protesta violenta para que los uniformados puedan actuar.