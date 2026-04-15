Molestia en la Federación Nacional de Departamentos porque Iván Cepeda no asistió a encuentro con gobernadores: “No quiere trabajar con nosotros”

La Federación Nacional de Departamentos convocó a una cumbre de gobernadores este miércoles, 15 de abril. El objetivo: debatir varios temas y preocupaciones de las regiones, y el plato fuerte de la convocatoria era escuchar a todos los candidatos a la Presidencia que tienen mayor opción, según las más recientes encuestas, de convertirse en los sucesores de Gustavo Petro.

SEMANA conoció que Iván Cepeda era uno de los invitados especiales. Los gobernadores pretendían escuchar sus propuestas y de paso medir la temperatura de cómo sería la relación entre la Casa de Nariño y las gobernaciones en caso de convertirse en jefe de Estado.

Sin embargo, no asistió.

La gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, no ocultó su molestia y dijo que hasta las primeras horas de la mañana de este miércoles, la presencia de Cepeda en la cumbre, adelantada en Bogotá, estaba garantizada.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Foto: Heidy León

“El candidato Iván Cepeda llamó a última hora a cancelar”, dijo Cortés, quien contó que él, como los demás candidatos a la Presidencia, tenía las garantías necesarias para hablarles a los mandatarios regionales.

“Es una demostración de que no quiere trabajar con nosotros como ha hecho este gobierno; no ha trabajado con los gobiernos departamentales y la gente. A todos los candidatos se les invitó”, argumentó la gobernadora.

Y siguió: “Yo misma llamé al doctor Iván Cepeda, le envié, en mi calidad de presidenta de la FND, un mensaje personal por WhatsApp, quería que contara qué va a hacer. No podemos seguir en un país desconectado, en un país que gobierna desde el centralismo y nosotros sostenemos, los gobiernos departamentales, sostenemos desde las periferias”.

En su discurso ante los gobernadores y los demás candidatos a la Presidencia que asistieron a la cumbre, Cortés habló de la importancia de reconstruir las relaciones entre los departamentos y la Nación.

“Más allá de quién gane, hay algo que debe quedar claro desde hoy: Colombia necesita reconstruir la relación entre el Gobierno nacional y los territorios. El país ha sufrido las consecuencias de la desconexión, de la falta de diálogo, el debilitamiento de los canales institucionales; cuando se rompe la comunicación entre la Nación y las regiones, pierde Colombia, pierden los ciudadanos, los territorios”, dijo.

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta, presidenta de la FND. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por eso, añadió, “necesitamos un nuevo comienzo, un gobierno que escuche, dialogue, un gobierno que entienda que las regiones no son ejecutoras pasivas, sino aliadas estratégicas de la construcción del país. Y esto conlleva la descentralización real que combine responsabilidades con autonomía y que permita que las decisiones se tomen más cerca de la gente”.

Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Paloma Valencia, por ejemplo, dijo que no le sorprendió la inasistencia del candidato del Pacto Histórico. “No sorprende porque este es un Gobierno que odia a las autoridades locales”, expresó.

Claudia López, candidata presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por su parte, Claudia López escribió en sus redes sociales: “Es una falta de respeto con los colombianos que el candidato Iván Cepeda diga que quiere hacer acuerdos, pero no venga a escuchar a los ciudadanos, ni a presentar propuestas claras. ¿Cómo pretende que le crean si no da la cara ni explica qué va a hacer por la gente? Colombia necesita seriedad, debates con ideas y soluciones, señor candidato”.