“No demoran en incluirla en el perdón social”: María Fernanda Cabal sobre disidente de las Farc capturada

La senadora María Fernanda Cabal, quien se ha convertido en una de las voces más influyentes del Centro Democrático, no cesa sus ataques contra el gobierno entrante de Gustavo Petro.

La congresista de derecha no pierde oportunidad para irse lanza en ristre contra Petro, especialmente en aquellos asuntos relacionados con la fuerza pública, un tema que es parte central de la agenda de la senadora Cabal.

Esta vez, la nueva pulla se dio por cuenta de la captura de alias Tania, señalada cabecilla de una estructura de las disidencias Adán izquierdo que opera en el Valle del Cauca, donde habría participado en el asesinato de tres miembros de la Policía.

La captura de esta mujer se dio en zona rural del municipio de Chachaguí, en el departamento de Nariño, y tendrá que responder ante las autoridades por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico y porte de sustancias estupefacientes y tráfico de armas.

Tras conocer esta información, la senadora no tardó en pronunciarse y relacionó a la disidente capturada con el llamado perdón social, que fue el escándalo que le estalló a Gustavo Petro cuando su hermano, Juan Fernando Petro, visitó a presos de La Picota al parecer para ofrecerles rebajas de pena.

“No demoran en incluirla en el perdón social”, apuntó la senadora Cabal.

Este tema del perdón social revivió en las últimas horas por cuenta de la designación de Danilo Rueda, defensor de derechos humanos, quien coordina la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, como comisionado de Paz del gobierno de Gustavo Petro.

Rueda estuvo en medio de la polémica por la visita a los presos de La Picota en medio de la campaña presidencial, en compañía de Juan Fernando Petro.

Entre esos presos estuvieron Iván Moreno, hermano del exalcalde Samuel Moreno, ambos condenados por el carrusel de la contratación de Bogotá. También se reunió con otros presos, como el exsenador Álvaro ‘Gordo’ García, condenado por parapolítica a causa de una masacre de 12 campesinos en Macayepo, Carmen de Bolívar.

Asimismo, con Franklin Germán Chaparro Carrillo, exalcalde de Villavicencio, condenado a 39 años por homicidio; Ronald Housni Haller, exgobernador de San Andrés, condenado a siete años de cárcel por concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y cohecho.

Su nombre salió a relucir en su momento en el proceso judicial del expresidente Álvaro Uribe, cuando se conoció la visita de Piedad Córdoba ―hoy senadora del Pacto Histórico― e Iván Cepeda a una cárcel en Estados Unidos, en donde, según testimonio juramentado de Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, Córdoba y Cepeda le ofrecieron asilo a su familia por declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe.

El enlace clave que se encargaría de seguir ese proceso y de ofrecer ese supuesto asilo a El Tuso fue Rueda, según dijo el mismo exnarcotraficante hace unos años.

“Me ofrecieron asilo en Suiza o en Francia. ¿Quiénes? Piedad Córdoba e Iván Cepeda. Yo no he cambiado la versión, no he dicho cosas diferentes. De hecho, la persona encargada de tramitar todo y de estar pendiente de hacer todo en Medellín era un señor Danilo Rueda, que pertenecía a una cosa de víctimas”, aseguró El Tuso Sierra en SEMANA el 13 de agosto de 2020.

Rueda, además, fue cercano al acuerdo de paz de La Habana a través de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, firmado por el expresidente Juan Manuel Santos.