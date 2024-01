“No tengo contratistas ni intermediarios en ninguna entidad estatal”: senador Samy Merheg responde sobre carrusel del Congreso

“No he tenido ninguna actividad ilícita, mi obrar siempre se ha enmarcado en el respeto de la Constitución y la ley”, aseguró el senador del Partido Conservador.

Igualmente, negó haber tenido intermediarios, como sí lo reseña la investigación de la Fiscalía General de la Nación revelada por SEMANA. “No tengo contratistas ni intermediarios en ninguna entidad estatal, ni he realizado visitas con el objeto de proponer o conseguir ventaja para contratista alguno. Ni tampoco, relación con funcionarios de Proyecta Quindío”, dijo el senador.

Por su parte, Merheg señaló que la Fiscalía no sería el escenario para adelantar estas investigaciones, ya que tiene el fuero de congresista. “La Fiscalía General de la Nación no es competente para hacer investigaciones y/o aseveraciones en contra de los aforados, que es mi caso por ser senador de la República”, afirmó.

Y agregó: “solicito que se respete la competencia de la Corte Suprema de Justicia para que sea esta quien determine si existen responsabilidades o no en este caso”.

SEMANA consultó al senador previo a la publicación del artículo, quien contestó sobre el caso a través de su abogado Iván Cancino. “El senador Sammy Merheg no ha tenido ninguna relación que tenga que ver con actividades ilícitas dentro del caso que involucra a Pierre García. No tiene contratistas o intermediarios, no ha visitado ninguna entidad estatal para proponer o conseguir ventaja para contratista alguno”, aseguró.