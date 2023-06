“O dos de los tres, o los tres”: Jaime Bayly pone en el paredón a Petro, Benedetti y Laura Sarabia por chuzadas a Marelbys Meza

El escándalo que sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro trasciende fronteras. El pasado viernes, 2 de junio, el jefe de Estado colombiano confirmó la primicia de SEMANA.

En un evento de ascensos del Ejército Nacional, el presidente Petro anunció que Laura Sarabia, quien fuera su jefa de Gabinete, y Armando Benedetti, hoy en día exembajador de Colombia en Venezuela, no iban más en el Gobierno.

Lo anterior, en medio de un escándalo por presunto abuso de poder y chuzadas ilegales en contra de Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia.

Tras lo anterior, el reconocido periodista peruano Jaime Bayly se cuestionó en su programa MegaTV, quién habría dado la orden de las chuzadas telefónicas a Marelbys Meza.

Para Bayly, fue “o dos de los tres, o los tres”, haciendo referencia al presidente Petro, al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Bendetti; o la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia.

Lo anterior, puede ser escuchado en el minuto 28 con 03 segundos:

Bayly también había dicho anteriormente en el programa: “alguien dio la orden. No sabemos si Petro, si Sarabia, si Benedetti. Pero fue uno de los tres, o dos de los tres. Para que la Policía espíe el teléfono de la niñera, le mienten a la Policía. Le dicen que es la cocinera de un grupo de narcotraficantes, del Clan del Golfo. Entonces la Policía le pincha el teléfono a la niñera, que no es cocinera de narcos y que de repente ella ni siquiera se llevó el maletín”.

Vale recordar que Marelbys Meza denunció en SEMANA que, ante la pérdida de una millonaria suma dinero de una maleta de Laura Sarabia, fue trasladada al sótano de un edificio adscrito a la Casa de Nariño, donde fue interrogada y sometida a polígrafo.

A propósito, Bayly también dijo creer que, detrás de la pérdida de dicho dinero, estarían “agentes de inteligencia cubanos o venezolanos”, según él, “recibiendo órdenes desde Caracas, donde estaba Benedetti”.

El ahora exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. - Foto: daniel reina romero-semana

Teniendo en cuenta lo anterior, el periodista peruano insistió en que la Policía no iba a chuzar el teléfono de Marelbys Meza, sin que nadie “pesado” diera la orden.

“Sino fue Petro, o la propia señora jefa de Gabinete, Sarabia, tuvo que haber sido Benedetti. Petro hoy sale y dice: ‘no, en mi Gobierno no se hace espionaje telefónico’. Bueno, no es verdad, porque se hizo espionaje telefónico a la niñera y alguien dio la orden. Y si no fue él, alguien lo hizo a sus espaldas y eso es igualmente grave”, señaló Bayly en el programa de MegaTV.

El pasado jueves, 1 de junio, el fiscal general Francisco Barbosa dijo en rueda de prensa que la línea telefónica de la exniñera del hijo de Laura Sarabia fue interceptada por agentes de la Dijin de la Policía.

Con 29 años, Laura Sarabia iniciaba una prometedora carrera política, que se derrumbó por cuenta de este escándalo. - Foto: Presidencia

“Las chuzadas volvieron a Colombia”, así se refirió el fiscal Barbosa a la grave situación que vivió Marelbys Meza.

El fiscal Barbosa también afirmó que con esta acción se quiso vincular a Meza con la banda criminal del Clan del Golfo.

Para Barbosa, este caso es “aberrante” y revive en uno de los peores escenarios históricos de Colombia en violación de derechos humanos, haciendo referencia a las acciones que adelantó el F-2 del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia durante la década de los ochenta y, más recientemente, el DAS, lo que llevó a que se ordenara su cierre.

“Es un día lamentable para el Estado Social del Derecho”, aseguró el fiscal Barbosa el pasado jueves.

Marelbys Meza, ex niñera del hijo de Laura Sarabia. - Foto: Semana

De acuerdo con el jefe del ente acusador, las acciones estuvieron dirigidas a manipular varios informes con el fin de lograr interceptar las líneas celulares de la niñera y de otra persona que trabajaba en la casa de Laura Sarabia.

“Se inventan un informe de Policía Judicial de la Dijin, las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan y posteriormente en la tarde, como si estuviéramos en la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen el polígrafo que no tienen nada que ver con su seguridad nacional”, destacó el fiscal general.