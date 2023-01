“Pa’ unas cosas les sirve la Corte y pa’ otras no”: Polo Polo cuestionó a Gustavo Petro por pedir que el Congreso prohíba las corridas de toros

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo criticó al presidente Gustavo Petro por pronunciarse sobre las corridas de toros en el país porque considera que hay otros temas fundamentales.

“Pa’ unas cosas les sirve la Corte y pa’ otras no. Yo no soy taurino y nunca he ido a cuestión de esas, pero me choca el afán prohibicionista de los progres. Ombe, la inflación por las nubes, la comida cara, la inseguridad disparada y el presidente pendiente a los toros. Sean serios”, aseguró el representante por las negritudes.

Pa unas cosas les sirve la corte y pa otras no. Yo no soy taurino y NUNCA he ido a cuestión de esas, pero me choca el afán prohibicionista de los progres. Ombe, la inflación por las nubes, la comida cara, la inseguridad disparada y el presidente pendiente a los toros. Sean serios https://t.co/EFq8wsthjG — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 11, 2023

Lo que le molestó a Polo Polo fue que Petro le haya pedido al Congreso que prohíba las corridas de toros, tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional en el que el alto tribunal le solicitó a la alcaldía de Bogotá no colocar trabas en la capital para que se lleven a cabo los espectáculos.

“La sentencia de la Corte Constitucional sobre La Santamaría dice que es el Congreso a través de la ley la única entidad que puede suspender corridas en plazas de comprobada tradición taurina. Le solicito al Congreso aprobar la ley para suspender todo espectáculo con maltrato animal”, solicitó el mandatario.

El concepto fue emitido por el magistrado Alejandro Linares, en el que pide que en las instalaciones de la plaza de toros de La Santamaría se permita la realización de espectáculos taurinos con las condiciones habituales de esa práctica, según dijo, “como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social”.

El magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares fue quien emitió el concepto hacia la alcaldía de Bogotá. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Tras el concepto de la Corte en el debate sobre permitir o no la tauromaquia volvió a revivir en el país. De un lado, hay quienes consideran que se le debe garantizar ese derecho a las minorías en una expresión que para ellos es considerada cultural, mientras tanto, del otro lado, especialmente quienes defienden a los animales, alegan que se trata de una práctica cruel contra los toros que también deberían ser sujetos de derechos.

Una de las principales defensoras de este último punto es la congresista Andrea Padilla, quien impulsa un proyecto que busca esta prohibición. Se trata de una iniciativa que será debatida en el Congreso y que buscarán aprobar este año.

“¡Gracias por su respaldo al proyecto, presidente Gustavo Petro! Vamos para la quinta de Cámara de Representantes con Jaime Rodríguez y a la plenaria con David Racero. ¡Lo lograremos! Alfonso Prada”, le respondió Padilla al presidente Petro tras su anuncio.

La congresista animalista Andrea Padilla está impulsando un proyecto para prohibir los toros en el país. Congresista 2022 / 2026. Bogotá, julio 18 del 2022. Foto Guillermo Torres Reina / Semana. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Por su parte, la congresista Katherine Mirada, de la Alianza Verde, también se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional en defensa de los animales. “Me duele que vuelvan las corridas de toros a Bogotá, sin duda es un retroceso que batallaremos en el Congreso. ¡Toda vida es sagrada!”, aseguró la parlamentaria de la Alianza Verde.

Otra de las congresistas que se metió en la discusión fue la senadora uribista María Fernanda Cabal, que cuestionó que el presidente Petro no respete la independencia de poderes al criticar la decisión del alto tribunal.

“Aunque desconozca la independencia de poderes; es el Congreso el que debe decidir sobre las corridas de toros. La Corte ha reconocido el carácter artístico y cultural que tiene la tauromaquia. Por lo mismo, la vetocracia no impedirá que se respeten los derechos de una minoría”, aseguró la senadora del Centro Democrático.

La senadora María Fernanda Cabal criticó que el presidente Gustavo Petro no estaría respetando la independencia de poderes. - Foto: juan carlos sierra-semana

En todo caso, el debate se trasladará a la arena política en el Congreso, que volverá a sus labores próximamente y sin duda la prohibición de la tauromaquia será uno de los temas gruesos del segundo semestre de la legislatura.

Cabe recordar que ya se hundió una de las iniciativas que tenía este propósito, del congresista Juan Carlos Losada del Partido Liberal, por lo que se sabe que no será un tema sencillo de abordar y que sigue generando profundas divisiones.