Política

Pacto Histórico le solicitó al CNE modificar las fechas del calendario electoral para las consultas internas

Según los firmantes de la carta, “es necesario el ajuste de las fechas para contar con las garantías necesarias”.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 12:45 p. m.
Pacto Histórico y elecciones del 2026. Imagen de referencia.
Pacto Histórico y elecciones del 2026. Imagen de referencia. | Foto: Colprensa/Semana.

El Pacto Histórico, coalición integrada por la Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista y Progresistas, elevó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una solicitud formal para modificar las fechas de las consultas populares, internas o interpartidistas previstas para este año.

Carta del Pacto Histórico para modificar las fechas de las consultas internas.
Carta del Pacto Histórico para modificar las fechas de las consultas internas. | Foto: Pacto Histórico

La petición, radicada el 22 de septiembre de 2025, busca que dichos procesos de consulta se realicen el 23 de noviembre de 2025, y no en la fecha inicialmente fijada, y que la inscripción de candidaturas tenga como plazo límite el 3 de octubre de 2025.

Según los firmantes, luego de que el CNE reconociera la personería jurídica del movimiento político Pacto Histórico, es necesario el ajuste de las fechas para “contar con las garantías necesarias para desarrollar un proceso electoral ordenado, participativo y en condiciones adecuadas”.

Convención nacional del Pacto Histórico en Bogotá.
Convención nacional del Pacto Histórico en Bogotá, en el que se expusieron los liderazgos de cara a las elecciones de 2026 | Foto: Pacto Histórico

“Para asegurar un proceso electoral adecuado, necesitamos el tiempo suficiente para ser notificados formalmente de la resolución, analizar sus efectos jurídicos y adoptar las decisiones operativas y logísticas correspondientes”, señala el documento.

En la carta dirigida a la Sala Plena del CNE, los representantes legales de los diferentes partidos y movimientos señalaron que sus organizaciones manifestaron oportunamente la intención de acudir a consultas, por lo cual requieren una modificación formal del cronograma.

El Pacto Histórico hará una consulta popular abierta para que la ciudadanía defina la composición de la lista al Senado. Además, se podrá votar por el aspirante presidencial de su preferencia.
El Pacto Histórico hará una consulta popular abierta para que la ciudadanía defina la composición de la lista al Senado. Además, se podrá votar por el aspirante presidencial de su preferencia. | Foto: Suministrada a Semana API

El documento recuerda que, mediante la Resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025, el CNE reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico de manera condicionada. En este contexto, los solicitantes advirtieron que es necesario tener el tiempo para organizarse tras la decisión.

De acuerdo con el texto, los partidos firmantes resaltan que en años no electorales el CNE ha ajustado previamente las fechas de consultas, por lo que consideran viable la modificación con base en el artículo 6 de sus competencias legales. “No existe impedimento jurídico para que la medida sea adoptada”, sostienen.

Pacto histórico
El Pacto Histórico le solicitó al CNE modificar fechas de consulta para poder “garantizar” el proceso electoral. | Foto: Cristian Bayona

La solicitud fue firmada por Andrea Camila Vargas de la Hoz (Colombia Humana), Gabriel Becerra Yáñez (Unión Patriótica), Carlos Alberto Benavides (Polo Democrático Alternativo) y Jaime Caicedo Turriago (Partido Comunista Colombiano).

Los partidos solicitaron al CNE una respuesta pronta que permita ajustar el calendario de cara a la escogencia de candidaturas dentro del Pacto Histórico para las elecciones de 2026.



