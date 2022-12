Paloma Valencia arremete contra la Primera Línea: “casi destruyen el país y ahora libres”

El presidente Gustavo Petro anunció el pasado fin de semana en el marco del Diálogo con presidentes de Juntas de Acción Comunal, que se realizó en Pasto, que quienes pertenezcan a la llamada Primera Línea, y estén privados de su libertad, podrán salir para pasar Navidad con sus familias y, además de ello, serían nombrados como ‘gestores de paz’.

“Centenares de jóvenes que fueron detenidos en las protestas en las que se registraron desmanes en diferentes departamentos de Colombia, serán liberados antes de la Noche Buena. Tienen derecho a pasar Navidad con sus familias”, expresó el mandatario.

La noticia no cayó para nada bien entre los diversos sectores de la política nacional, sobre todo en la oposición, debido a que esos ‘jóvenes’ protagonizaron desmanes y vandalizaron varios puntos del país, en el marco de paro nacional entre abril y junio del 2021.

Esto se da en el marco del avance con la política denominada ‘paz total’, bandera con la que el mandatario logró llegar al Ejecutivo y conquistar el voto de varios actores del conflicto en Colombia, que incluyó los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Son más de 220 personas que fueron capturadas por presuntamente cometer delitos, varios de ellos comprobados. Según el presidente, estos ciudadanos han sido perseguidos injustamente por manifestarse, lo que lo llevó a tomar dicha determinación.

El indulto a miembros de la primera línea detenidos fue una de las principales promesas del petrismo. - Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Entre los detenidos hay una persona que destaca, su nombre de Andrés Pastor González, más conocido con el alias de 19, quien fue condenado a 14 años y medio de prisión, y no por protestar. Fue por tortura y vandalismo, delitos que contaron con un arsenal de pruebas que no dejó dudas para el juez.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, fiel opositora del gobierno de izquierda de Gustavo Petro, desde que se conoció el anuncio del presidente, ha sido crítica con la medida y ha manifestado de varias maneras su desacuerdo.

“#PrimeraLineaDelDelito casi destruyen el país, lograron que tuviéramos el alta de precios de la comida más alta del mundo y ahora libres y con sueldo”, trinó este martes en las horas de la mañana, enfatizando en la etiqueta que utilizó llamando a dicho grupo la ‘primera línea del delito’.

#PrimeraLineaDelDelito casi destruyen el país, lograron que tuviéramos el alta de precios de la comida más alta del mundo y ahora libres y con sueldo. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 6, 2022

Asimismo, continuó cuestionándose en otro trino: “Me pregunto qué piensan los integrantes de primera línea que eran jóvenes que protestaban sin violencia, cuando el gobierno escoge darle sueldo y libertad a la #PrimeraLineaDelDelito”.

me pregunto que piensan los integrantes de primera línea que eran jóvenes que protestaban si violencia, cuando el gobierno escoge darle sueldo y libertad a la #PrimeraLineaDelDelito — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 6, 2022

Sumado a esto, el pasado domingo la senadora también cuestionó si los integrantes de la Primera Línea pertenecían también al ELN: “¿La liberación de los miembros criminales de primera línea como gestores de paz en el proceso con el ELN es el reconocimiento del Gobierno de que sí hubo infiltración guerrillera en el paro y de que esa parte de la primera línea es el ELN?”.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, afirmó el pasado lunes: “No se trata de conceder por conceder libertades, ni mucho menos se trata de amnistía o indulto o perdón, porque todos quienes vayan a ser beneficiarios de la medida de suspensión de capturas seguirán vinculados al proceso penal y tendrán que demostrar su inocencia”.

“No hemos contemplado beneficios económicos, ni un sueldo, ni una vinculación de carácter laboral, ese tema en particular no ha sido contemplado para nada”, sentenció el portavoz del Gobierno nacional.

El presidente Petro comparó lo sucedido con los jóvenes de la Primera Línea con lo ocurrido en la dictadura en Chile, cuando mataron a decenas de jóvenes en los estadios tras el fallecimiento de Allende “en un estadio, así como este, frío y oscuro, mataron a Víctor Jara y decenas de jóvenes”.