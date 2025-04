Partido de La U rechaza ‘madrazo’ de Petro al presidente del Congreso: “Expresiones inapropiadas y soeces”

El presidente Gustavo Petro protagonizó un bochornoso episodio este jueves desde una tarima en el municipio de Soledad, Atlántico: se refirió al presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, como “mucho HP” y no han parado los reproches.

Han sido múltiples las voces de rechazo. Una de ellas es la de la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel: “Hay límites que no se deben cruzar y no todo vale en la política. Insultar con palabras soeces al presidente del Congreso no es solo un ataque personal, es una agresión directa a la institucionalidad que todos debemos respetar, más aún desde el Ejecutivo”.