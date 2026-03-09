Pese a la ola de interacción política en redes sociales y al álgido ambiente del país, la abstención electoral de los colombianos fue del 49,38 %

Ayer los colombianos acudieron a las urnas para renovar el Congreso de la República y para escoger a algunos de los candidatos oficiales que arrancarán su camino para llegar a ocupar el puesto más importante en la Casa de Nariño: la Presidencia de la República.

¿Habrá más participación en las presidenciales? Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Pese a que el agitado ambiente político del país auguraba una jornada electoral masiva en la que la mayoría de los colombianos acudieran a las urnas para votar por sus favoritos, lo cierto fue que la abstención electoral se ubicó muy cerca del 50 % del potencial total de electores habilitados para sufragar.

De acuerdo con los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, habiendo informado el 99,56 por ciento de las mesas, solo votó el 49,38 % del censo electoral. Eso equivale a 20.900.614 de un universo total de 41.287.082.

Varios ciudadanos no salieron a votar. Foto: JOSE VARGAS

Ahora bien, los cálculos para Senado y Cámara son muy similares. Caso contrario al ocurrido con los números de las diferentes consultas que obtuvieron las votaciones más bajas de la jornada.

Por el lado del Senado, solo se registró un porcentaje de 49,63 % de votantes que representan 20.492.278 votos. De estos sufragios, 573.572 (2,79 %) fueron nulos; 495.519 (2,41 %), no marcados, y 616.998 (3,17 %), que registraron en blanco. Los votos válidos totales para Senado fueron 19.423.187 (94,78 %).

Se espera que la primera y segunda vuelta aumente la participación. Foto: Sebastián Castillo

En el caso de la Cámara de Representantes, el panorama estuvo muy parejo. Allí, votaron 19.947.812 personas que representaban el 48,31 % del total del electorado. De ese total, 18.961.246 fueron válidos y 628.363 (3,15 %) fueron marcados como nulos. Los votos no marcados fueron 358.203 (1,79 %) y en blanco 677.340 (3,57 %).

Finalmente, las votaciones para las consultas interpartidistas. En este rubro, la votación fue mínima respecto a la votación de las otras dos corporaciones. Allí solo votó el 20,12 % del total de colombianos habilitados; es decir, 8.308.424 personas. Hubo un total de 7.072.078 (85,11 %) votos válidos y 657.901 (7,91 %) de sufragios nulos. Los no marcados fueron 578.444.