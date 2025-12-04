Petro desafió a Trump y reveló cuándo despertará el jaguar: orden del comandante supremo de las Fuerzas Militares

Se siguen conociendo detalles de la declaración que dio este jueves, 4 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, en la que dedicó en uno de los apartes de su discurso a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En la extensa intervención, el mandatario colombiano lanzó un sorpresivo reto al magnate, en medio de la fuerte tensión por la que están atravesando las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.

Además, en la declaración volvió a señalar que las constantes amenazas de la administración de EE.UU. despertarán al jaguar: “La orden del Comandante Supremo de las Fuerzas Militares de Colombia, heredero de José María Melo, último general del Ejército Libertador, y de Bolívar, su primer comandante, es clara: aquí defendemos la soberanía con nuestra vida. Colombia no se deja amenazar, y quien pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que duerme en el corazón del pueblo”.

Y avanzó en su discurso: “Quiero decirles esto porque es lo que está sobre la mesa en estos días. Con nosotros puede hablar cualquier gobernante y cualquier pueblo del mundo”.

El presidente Gustavo Petro dio un llamativo discurso en un evento público. | Foto: Presidencia

“Tenemos la capacidad de entendernos con todos. Podemos dialogar de tú a tú, de frente, mirándonos a los ojos: si usted tiene razón, reconozco mi error y corrijamos; si yo tengo razón, entonces es al revés; y si ninguno la tiene, encontremos juntos la razón. Como seres humanos, se dialoga, no bajo amenaza”, aseguró el jefe de Estado.

También indicó en la ceremonia de ascensos del Ejército: “Aquí hemos puesto litros y litros de sangre luchando contra el narcotráfico desde hace más de medio siglo”.

“Nadie ha medido cuánta; es un número terrible. Mientras en otros países no han muerto, aquí sí. Más de un millón de latinoamericanos han perdido la vida en estas guerras desatadas por mafias que nacieron de la prohibición. Y aun así, nos insultan, nos señalan. No tienen por qué hacerlo”, recalcó Petro.

También afirmó: “Allá no han muerto, aquí sí. Un millón de latinoamericanos muertos desde hace medio siglo es en esas guerras que ha desatado las mafias creadas por prohibir y entonces han desempoderado a las mafias, así como hizo la superintendencia de seguridad cuando entregó 20 mil armas a los narcotraficantes más grandes de esa época bajo el manto de unas mal llamadas convivir”.