Petro respondió al procurador Gregorio Eljach quien lo paró en seco por el hundimiento de su consulta popular: “Impunidad ficticia”

No fue ajeno para el presidente Gustavo Petro, las declaraciones que dio este viernes 6 de junio, el procurador general Gregorio Eljach, en donde expresó que la consulta popular del mandatario colombiano “se negó formalmente” en la Plenaria del Senado.

A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado fue enfático en señalar que no se negó formalmente, postura que se dio en respuesta a Eljach.

“Ni se negó formalmente ni debe crearse impunidad ficticia ante un hecho evidente; La presencia en plenaria de tres votos por el sí, que Efraín Cepeda no permitió votar”, posteó el presidente Gustavo Petro.

“Se negó formalmente, y así está establecido y no cabe discusión jurídica alguna, la posibilidad de ver la solicitud del señor presidente de la República que el Senado diera un concepto favorable, no lo dio, no existe”, anotó el funcionario público en el auditorio.