Presidente del Senado, Efraín Cepeda, le respondió a Gustavo Petro el concepto que el Gobierno había pedido por presunto vicio en la votación de la consulta popular

Recordemos que el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que la consulta tenía un supuesto vicio de procedimiento porque la proposición no había sido anunciada antes de la votación. No obstante, el secretario general del Senado, Diego González, lo desmintió.

“El Senado no votó ninguna proposición, porque nunca la hubo: la solicitud no es una proposición y tampoco fue presentada una proposición por parte de Gobierno o senadores para que fuera sometida a votación; de tal modo, no es posible que el secretario lea una proposición que no ha sido presentada”, dijo.