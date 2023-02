Presidente Petro arremetió con dureza contra Germán Vargas Lleras por contrarreforma a la salud que radicó en el Congreso

No le cayó nada bien al presidente de la República, Gustavo Petro, la contrarreforma a la salud que radicó en el Congreso el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Como resultado, lanzó varias pullas agudas en contra del exfuncionario.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano señaló que el movimiento de Vargas Lleras obedece a que con la reforma a la salud de su Gobierno del Pacto Histórico está pisando cayos de la élite del país.

“Indudablemente, para que Germán se mueva así es porque hemos pisado una de las grandes vértebras de la acumulación de riqueza en Colombia”, dice uno de los apartes del trino de Petro.

Trino presidente Gustavo Petro - Foto: Pantallazo trino presidente Gustavo Petro

Y en otro mensaje señaló el jefe de Estado: “Lástima que esa acumulación se hiciera a costa del erario y de la salud de los colombianos y colombianas”.

El secretario de la Cámara, Jaime Luís Lacouture, recibió la reforma que llevó personalmente al Congreso Germán Vargas Lleras. - Foto: Cambio Radical

Tal y como estaba previsto, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras radicó en el Congreso su contrapropuesta a la reforma a la salud. Lo hizo este martes 28 de febrero, en medio del escándalo que sacude al Gobierno de Gustavo Petro por las salidas del cargo de los ministros Alejandro Gaviria, Patricia Ariza y María Isabel Urrutia.

Alejandro Gaviria. Bogotá Diciembre 7 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Vargas Lleras apareció de saco y corbata, rodeado de escoltas y acompañado de la totalidad de senadores y representantes de su partido político. La prensa también estuvo a su lado, mientras saludó a congresistas y se dedicó a mostrar los puntos esenciales de su propuesta de modelo de salud.

La reforma -según el exvicepresidente- garantiza a todos los colombianos el derecho fundamental a la salud, aumenta la satisfacción del usuario y del talento humano del sector y asegura la sostenibilidad del sistema. Además, se enfoca en la reducción de las inequidades en salud, el trato digno en la prestación de los servicios y en la garantía de la protección financiera del sector.

Germán Vargas Lleras en el Congreso este martes 28 de febrero. - Foto: Germán Vargas Lleras.

Establece un nuevo modelo de atención enfocado en salud familiar y comunitaria, encaminado hacia la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión integral del riesgo en salud. También plantea crear regiones de salud con aspectos comunes para garantizar la promoción, la prestación de servicios y el aseguramiento de la población.

En resumen, está dividida en tres grandes etapas, entre ellas, la más importante: el aseguramiento en salud de los colombianos.

En este comunicado la Superintendencia de Salud informó sobre la sanción a la EPS Sura. - Foto: Superintendencia de Salud

“Todas las personas que residan legalmente en Colombia, con excepción de quienes se encuentran afiliados a los regímenes especiales, estarán afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud por intermedio de una EPS. Además, las familias y los usuarios tendrán derecho a la libre elección de la entidad promotora de salud, al igual que del centro de atención primaria. Los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud contarán con los mismos servicios y tecnologías”, explicó el vicepresidente.

En otras palabras, la propuesta de Vargas Lleras, a diferencia de la iniciativa de Carolina Corcho, preserva las EPS e insiste en que los colombianos tengan libertad de escoger.

“Muchas críticas hacia las EPS, en su mayoría con razón. No en pocos casos se robaron las cápitas, capturaron a una población a la que no le prestaban servicios. Cabe un alto grado de responsabilidad a la Supersalud al no haber actuado oportunamente”, dijo el exvicepresidente.

Presidente Gustavo Petro en la cumbre política para salvar la reforma a la salud - Foto: Presidencia

Y añadió: “Creemos que hay que salvaguardar la gestión de riesgos financieros y operativos, particularmente de aquellas EPS que cumplan con los indicadores financieros. Y preservar las redes de servicios que actualmente tienen las EPS”.

“Debemos mantener el sistema de aseguramiento con una libre elección y vinculación a cada ciudadano. Unificar la prestación de los servicios del régimen subsidiado y contributivo. Y ejercer un mayor control de gasto y racionalidad en el mismo”, precisó.

Germán Vargas Lleras - Foto: Revista Dinero / Autor. Alejandro Acosta

También dejó claro que “no podemos acabar un sistema de aseguramiento que hoy cubre al 98 % de los colombianos. Ni con la medicina prepagada, ni los planes complementarios, ni los copagos. Esto le costaría al Estado 1,5 billones de pesos”.

Presidente Petro abrió la puerta para que se modifiquen artículos de la polémica reforma a la salud

El lunes de esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, abrió la puerta para que se modifiquen los artículos que contiene la polémica reforma a la salud, que radicó el Gobierno nacional en el Congreso de la República; dijo el jefe de Estado que está dispuesto a que se estructure la mejor iniciativa.

El mandatario colombiano en una declaración que dio en la Casa de Nariño afirmó que el objetivo que tiene su Gobierno es el de trabajar por medio de consensos y discusiones por medio de un pacto social frente a las reformas sociales de su administración.

El presidente Gustavo Petro abrió la puerta para que se modifiquen artículos de la polémica reforma a la salud, tras reunión con bancadas de gobierno. - Foto: SEMANA

“Hemos acordado que los presidentes de los partidos traerán propuestas para los artículos que consideren deben ser modificados. En la democracia la diversidad es vital y la búsqueda en medio de la diversidad y consensos ha sido un principio del Gobierno”, sostuvo Petro.

También fue enfático en manifestar el jefe de Estado: “Indudablemente, todas las reformas sociales necesitan del debate público. La ciudadanía toda pueda estar bien informada al respecto de estas reformas”.

En el Congreso se llevó a cabo una audiencia sobre la reforma a la salud. - Foto: Cortesía Prensa Olga Lucía Velázquez

“Estas reformas necesitan de consensos y disensos y es una misión nuestra buscar que un pacto social sea construido en Colombia para que el cambio que proponemos en el Gobierno sea posible”, subrayó el mandatario colombiano.

Pero el presidente fue claro en sus líneas rojas: “Estamos de acuerdo en privilegiar la atención primaria y el sistema preventivo en la salud, eliminar la integración vertical, que es aquella que han ejercido algunas EPS, trasladando recursos públicos para acrecentar el patrimonio, en términos de clínicas privadas, de los propietarios de esas EPS”.

Petro sostuvo el lunes de esta semana en la Casa de Nariño una cumbre extraordinaria política, con los presidentes de los partidos de coalición, en la que participó el presidente del Partido Liberal el exmandatario César Gaviria, la presidenta de La U Dilian Francisca Toro, el presidente del Partido Conservador Efraín Cepeda, entre otros.

Trascendió que los tres partidos de coalición, Liberal, Conservador y La U presentarán al presidente Gustavo Petro, esta semana, una modificación al articulado de la reforma a la salud, para que sea avalada por el mandatario colombiano.