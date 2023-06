Gustavo Petro realizó particular declaración en las marchas: “Tienen un presidente que no se orina en los pantalones”

El presidente de la República, Gustavo Petro, en un agitado e incendiario discurso que dio en la carrera séptima, a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar, en Bogotá, acompañando la marcha a favor de sus polémicas reformas, lanzó una particular declaración en medio de la jornada de manifestaciones.

En su declaración, el jefe de Estado señaló que “Colombia no tiene un presidente que se orina en los pantalones”, asegurando que su Gobierno se puso al servicio de las personas más necesitadas, para que puedan mejorar sus condiciones de vida.

Colombia's President Gustavo Petro speaks to supporters during a rally, as his government faces a series of corruption scandals that have decreased its popularity and weakened its capability to pass legislation in the nation’s congress, in Bogota, Colombia, Wednesday, June 7, 2023. (AP Photo/Fernando Vergara) - Foto: AP

“Tienen un presidente que no se deja chantajear, que no se orina en los pantalones (...) La Presidencia de Colombia no se pone al servicio de los grandes poderes, sino al servicio de la señora que sirve los tintos”, señaló Petro.

Otro de los puntos que más llamó la atención del discurso del presidente este 7 de junio durante las marchas a las que convocó en respaldo a las reformas radicadas por su Gobierno en el Congreso de la República, fue la advertencia que dejó a su gabinete de ministros, renovado recientemente.

Marcha a favor del Gobierno y las Reformas del Presidente Gustavo Petro. - Foto: Aymer Andrés Álvarez

En ese mismo escenario, el jefe de Estado pidió a los ministros obedecer el mandato popular, es decir, respaldar las reformas de las que habló durante su campaña presidencial y que hoy, están en trámite en el Congreso. Así mismo, se refirió a la necesidad de asambleas populares a lo largo y ancho del territorio nacional.

Marcha a favor del Gobierno y las Reformas del Presidente Gustavo Petro. - Foto: Aymer Andrés Álvarez

“Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular, el que no haga caso se va. Es el cumplimiento del programa de Gobierno, ustedes lo vigilarán. Cada Asamblea debe tomar decisiones sobre su región, sobre su territorio, sobre la paz, sobre la capacidad de movilizarse, no 100.000 o 200.000, esta es la antesala, nos vamos a movilizar millones en Colombia. No solo los 11 millones que votaron por el poder popular”, sentenció.

Marcha a favor del Gobierno y las reformas del presidente Gustavo Petro. - Foto: Aymer Andrés Álvarez

Aludiendo a la búsqueda de respaldo a las reformas pensional, laboral y a la salud, que tanta suspicacia han generado en algunos sectores de la política, comentó: “El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente y tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno, por el cual el pueblo votó”.

Colombian First Lady Veronica Alcocer (C) and Colombian President Gustavo Petro�s daughter Sofia Petro (2nd-L) attend a rally in support of Petro�s social reforms in Bogota on June 7, 2023. (Photo by Daniel Munoz / AFP) - Foto: AFP

El presidente Petro, además, resaltó la preponderancia de la paz en su Gobierno y utilizó uno de sus eslóganes de campaña.

Con camisetas blancas, cánticos y muchas pancartas, miles de personas salieron a las calles a manifestarse en apoyo del Gobierno de Gustavo Petro. | Foto: Giancarlo Manzano - Foto: Foto: Giancarlo Manzano

“Ese programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida, ese programa dice que para ser potencia de la vida, Colombia debe estar en paz, que el objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana”.

Entre otras, el mandatario colombiano pidió a la ciudadanía apoyar en las calles el trabajo que ha venido haciendo el Gobierno, para radicar reformas.

Marchas en la carrera séptima apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro. - Foto: Esteban Vega La Rotta

“Este Gobierno, hasta la muerte estará al servicio de ustedes, pero ustedes, por favor, no tengan pereza de salir a la calle, llegó el momento de luchar, con la fuerza y la dignidad y la alegría y la cultura. No vamos a luchar con armas, hoy las armas están al servicio del pueblo. No nos dejen solos, acompañen, luchen. (...) Hacía falta el pueblo en las calles, creían que estaba dormido. Ahora es que van a sentir al pueblo, con más decisión, con mucha más decisión, porque decisiones son lo que tenemos que tomar de ahora en adelante”, comentó.

Se avecinan dos nuevas reformas: presidente Gustavo Petro

En medio de un fuerte discurso, con motivo de las marchas a favor de sus reformas, en el que arremetió contra las instituciones, el jefe de Estado anunció que la radicación de proyectos de su Gobierno va a seguir: el siguiente semestre llegarán al Congreso de la República las reformas a la Ley 30 y a los servicios públicos”.

Marchas apoyo al presidente Gustavo Petro y a las reformas. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Serán los proyectos del próximo semestre: la reforma a los servicios públicos para que el eje del servicio público no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas, sino sea el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia”, aseguró el mandatario Petro.

Y agregó: “Vamos por la reforma de la Ley 30 de educación superior, para que la juventud colombiana pueda acceder a un derecho que es educarse, porque educarse es también, en el ser humano, poder vivir con dignidad. Son las reformas que nos gritaron en la plaza pública antes de ganar la Presidencia de la República”.