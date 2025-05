Presidente Petro se destapa: habla de cocaína, alcohol, mujeres, Panamá, Trump y Benedetti

El presidente Gustavo Petro le concedió una entrevista al comediante Juanpis González en la Casa de Nariño y el diálogo ha generado impacto en la opinión pública. Sobre la mesa se pusieron aspectos de la vida privada del jefe de Estado y los acontecimientos que más han marcado su gestión.

Las revelaciones del excanciller Álvaro Leyva, sobre el supuesto problema de drogas del primer mandatario, ocuparon un lugar importante en la conversación. Él respondió: “Me ponen a oler la droga del capitalismo en los periódicos. Leyva dijo que dos días me había perdido. ¿Usted no se perdería en París dos días? Con todas esas mujeres bonitas en las calles, con ropa, con museos..”.

Para Gustavo Petro, la droga del capitalismo es la cocaína: “Te acelera, te hace trabajar más, te pone a explotar o a ser explotado. La ansiedad te lleva a no vivir la vida”.

En medio del encuentro, Juanpis González le ofreció aparentes sustancias al presidente, como tusi y marihuana, pero lo refutó de inmediato: “No, ni cinco. Yo estoy emancipado, hermano, así que no venga aquí con la tentación”.

Frente a las especulaciones del consumo de alcohol, el presidente respondió: “No puedo tomar su whisky porque a mí me operaron, me rasparon el interior de la boca del estómago, donde se junta con el esófago, quitando unos tejidos dañados y ya no puedo tomar el whisky que usted toma. Yo soy pocholero”.

En cuanto a Armando Benedetti y el presunto secuestro al que tendría sometido al jefe de Estado, de acuerdo con la carta de Álvaro Leyva, comentó: “Hay un chisme que he escuchado últimamente: es que yo no saco a Benedetti porque estoy chantajeado, porque me la paso en fiesta con Benedetti. Usted sabe que yo nunca he estado en fiesta con Benedetti y tampoco me gustaría”.

Revelaciones del presidente Gustavo Petro en entrevista con Juanpis González. | Foto: Presidencia.

En la entrevista se mencionó a Laura Sarabia, quien fue considerada la mujer más poderosa del Gobierno nacional: “La conozco por Benedetti, pero en la campaña me pareció una mujer disciplinada y ordenada, yo soy muy desordenado”.

Con relación a su polémico viaje a Panamá y su compañía, Petro respondió: “Los hombres no me gustan. Tengo debilidad con las mujeres, pero los hombres, no”. Sobre la identidad de su acompañante, respondió: “¿Quién era? De mi vida íntima no vas a saber ni jota”.

González también le preguntó al jefe de Estado por su esposa, Verónica Alcocer: “Ahí vamos. Ella está en Europa haciendo lo que le gusta, relaciones públicas; representó a Colombia en el tema del entierro del papa”.

La más reciente intervención quirúrgica que se practicó Petro pasó por la ronda de preguntas: “Simplemente, saqué una masa que pudo ser maléfica, pero no estuvo maléfica”, afirmó.