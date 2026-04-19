Presidente Petro vuelve a hablar del supuesto plan para atentar contra Iván Cepeda: “Hoy sabe la CIA de qué se trata”

El presidente Gustavo Petro insistió este domingo 19 de abril, sobre las 8:20 a. m., sobre un supuesto plan para atentar contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“En consejo de seguridad se expuso por completo el plan contra Iván Cepeda y la manera de neutralizarlo”, dijo el jefe de Estado.

El mensaje del presidente Petro se dio, luego que el ministro de Defensa, Pedro Sanchez, fuera consultado en Noticias Caracol sobre si la CIA contaba con información de un posible atentado contra el candidato Cepeda.

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“Ellos nos han informado que cuando llegaran a tener alguna información al respecto, nos la compartirían. Pero, en este momento, no tienen”, respondió puntualmente Sánchez, aunque más tarde, el ministro compartió un mensaje en su cuenta en X en el que dijo: “Frente al caso específico de las amenazas contra el candidato Iván Cepeda, un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, me confirmó que ya suministró a los Estados Unidos la información disponible para su valoración y apoyo de capacidades dentro del marco de la cooperación internacional”.

En medio de la lluvia de mensajes sobre el caso Cepeda, el presidente Petro volvió a hablar al respecto. Lo hizo en otro escrito que compartió este mismo domingo a la 1:03 p. m.

En ese otro mensaje, el mandatario afirmó que la CIA ya sabe de qué se trata todo.

“Los planes contra la vida de Iván Cepeda fueron expuestos en el consejo de seguridad que presidí, también el plan que expuse para detenerlo y hoy sabe la CIA de qué se trata”, dijo puntualmente el jefe de Estado.

Quien también se pronunció al respecto en X, fue el candidato Iván Cepeda. El aspirante presidencial cuestionó a un medio de comunicación que también había reportado lo que había dicho el ministro Sánchez en Noticias Caracol.

“Interesante cómo se presenta esta noticia: claramente orienta a negar que exista amenazas o planes de muerte mi contra. Así tratan la información sobre asuntos tan graves”, dijo puntualmente Cepeda a través de X.