¿Quién tiene la culpa de la crisis de medicamentos? Gobierno dice que hacen negocios, pero EPS temen que el déficit los obligue a cesar operaciones

La EPS Sanitas, con más de 5 millones de afiliados a nivel nacional, atraviesa una situación dramática con el anuncio del gestor farmacéutico Cruz Verde de no entregarle más medicamentos por fuera del Plan de Beneficios en Salud (PBS) a partir del 15 de noviembre. Esta EPS le debe 400.000 millones de pesos a Cruz Verde, y los medicamentos No PBS son los que corresponden a patologías raras y tecnologías de alto costo.

Por otro lado, la entidad respondió con cifras. Juan Pablo Rueda, presidente de EPS Sanitas, mostró los números que explican por qué no se cuenta con recursos para hacer el pago oportuno de los servicios No PBS. En primer lugar, frente a la afirmación del ministro Jaramillo sobre el giro de 7,8 billones de pesos en lo que va del año, Rueda respondió que la EPS ha tenido gastos por 8,2 billones. Es decir, precisamente, cerca de 400.000 millones de pesos hacen falta para costear las operaciones.

El problema actual, según el presidente de la EPS, está en que la plata no alcanza y aseguró que no se trata de una mala gestión. Dijo que se gastan 55.000 millones de pesos al mes en tratamientos por fuera del plan básico para entre 30.000 y 40.000 afiliados.

Giros por no Plan de Beneficios en Salud a las EPS no están al día: Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral

¿Cese de operaciones?

En medio de la crisis, Vesga habló por el gremio al asegurar que, si sigue el déficit, la meta no es cesar operaciones el año que viene: “Esperamos que no. Hay que tener una conversación. Si eso no se consigue, los niveles de riesgo que tienen hoy las EPS no se pueden asumir. De cada 100 pesos que nos entregan para gestionar la salud, nos estamos gastando 103 en promedio. No es posible continuar si los recursos que recibimos no son suficientes”.