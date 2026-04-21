El representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, alertó de supuestos retrasos e incumplimientos en el proyecto del Gobierno nacional del Multicampus Universitario de la Ladera, en Cali, que fue inaugurado en noviembre del año pasado.

Según Salcedo, tras una respuesta que le entregó el mismo Ministerio de Educación a través de un derecho de petición, y lo que ha evidenciado en ese lugar, aunque la institución educativa estaría en funcionamiento no se estaría cumpliendo lo prometido por el Gobierno.

El Ministerio de Educación anunció una inversión de 45.000 millones para este proyecto, de los cuales, según Salcedo, 36.850 millones estaban destinados para la compra del edificio que pertenecía a la Universidad Libre. 7.764 millones adicionales fueron destinados a la inversión en tecnología y el mobiliario con el que se esperaba que 2.380 estudiantes se verían beneficiados.

El multicampus de La Ladera en Cali no estaría completamente utilizado. Foto: Ministerio de Educación

“El problema no es solo la falta de estudiantes. Hoy tenemos un campus donde más del 70 % de su infraestructura está sin uso, sin estudiantes y sin un modelo claro de operación”, aseguró Salcedo. El congresista agregó que solo se estarían utilizando 16.340 metros cuadrados del total de 55.600 metros cuadrados que tiene la infraestructura.

El representante del Partido de la U reclamó que eso se traduciría en que el 70,6 % del edificio permanecería como un “activo ocioso” en el que no hay equipamiento, función académica inmediata y que se están generando gastos de mantenimiento que se estimarían en cientos de millones de pesos anuales para el Estado.

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“Es llamativo pues sin estudiantes no hay recursos entonces con qué dinero se esté realizando el mantenimiento de la infraestructura. Esto no es un error menor. Es un proyecto mal planeado que hoy representa un riesgo para los recursos públicos y una frustración para miles de jóvenes que esperaban oportunidades reales”, criticó Salcedo.

El Ministerio de Educación le respondió un derecho de petición al congresista en el que menciona que el proyecto no tendría “estudio financiero proyectado a diez años en sentido formal”, lo cual generó más alertas en el congresista.

“Todo esto significa que, el multicampus de La Ladera no es la universidad prometida, sino un edificio de infraestructura subutilizado. La ausencia de los miles de estudiantes no es un misterio, sino la consecuencia directa de una planeación que priorizó el símbolo político sobre la viabilidad técnica, legal y financiera”, cuestionó Salcedo.

SEMANA consultó al Ministerio de Educación para saber el avance de la obra. Respondieron que actualmente sí hay estudiantes en el multicampus, tanto en modalidad presencial como híbrida.

El representante Víctor Salcedo hizo el reclamo. Foto: Suministrada API

“Actualmente hay 107 estudiantes en jornada nocturna; 30 en el programa de Comunicación Social; 30 vinculados a programas de la Escuela Nacional del Deporte; 60 estudiantes que inician clases este mes con la Institución Universitaria para el Desarrollo Profesional - IUtedé; y otros 30 que comenzarán en abril con la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA en modalidad híbrida”, dijeron desde el Ministerio de Educación.

Además, dijeron que es importante aclarar que el multicampus no es una única institución educativa sino que allí se articulan varias instituciones de educación superior, dependiendo del calendario académico aprobado por cada uno de sus consejos directivos.

“Por eso la entrada de programas y estudiantes es gradual. Además, el inmueble fue recibido materialmente en octubre del año pasado, de manera que estos meses han sido de trabajo intenso de adecuación, socialización con la comunidad y construcción del proyecto académico junto con las instituciones participantes”, informaron desde el Gobierno.

Agregaron que el multicampus abrió sus puertas “de manera gradual” desde el primer semestre de 2026 y mencionaron que para el segundo semestre del 2026 se proyecta tener 20 programas operando y así ir avanzando hasta tener toda la capacidad del campus.