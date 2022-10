Rodolfo Hernández radica su primer proyecto como senador: busca evitar que “se roben” los recursos públicos con una reforma la Ley 80

Este martes, después de más de tres meses como senador, Rodolfo Hernández radicó su primer proyecto de ley. El ingeniero, quien anunció su inminente renuncia a la corporación, busca reformar el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80.

De esta forma, el ingeniero busca “acabar con los contrataderos para que los gobernadores, alcaldes y contratistas corruptos no vuelvan la plata pública privada y se la roben”.

En concreto, el proyecto busca resolver inconvenientes que se presentan en la gestión contractual. Estos problemas fueron identificados desde lo técnico y jurídico por Ernesto Matallana y Rodrigo Fernández, dos miembros de la UTL del senador.

En primer lugar, el proyecto obliga a la entidad estatal contratista a aplicar el estatuto cuando los recursos a ejecutar pertenezcan a una entidad pública contratante.

“Así mismo, deberá dar aplicación a los documentos tipo dentro de los pliegos de condiciones, indistintamente del régimen jurídico que sea aplicable a sus actos y contratos”, dice un parágrafo.

Por otro lado, las entidades estatales cuyo régimen sea el del derecho privado deberán aplicar los pliegos tipo cuando celebren contratos de obra e interventoría.

El senador Hernández también propone una inhabilidad para contratistas hallados responsables por colusión o fraude entre licitantes. Estas personas naturales o jurídicas podrían ser inhabilitadas por cinco años para contratar con el Estado.

A su vez, en el artículo 3 del proyecto, se establece que los proyectos cuenten con una curaduría que debe ser realizada por “entidades técnicas, idóneas y expertas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y experiencia”, para proyectos complejos o que superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Además, el senador Hernández propone prohibir que las entidades estatales ejecuten recursos públicos a través de convenios de cooperación con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional.

También modifica el artículo 30 del estatuto, de manera que se eliminan las convocatorias exprés en licitaciones públicas. Se regula el plazo para preparar y presentar propuesta, el cual no puede ser inferior a 10 días.

Al mismo tiempo, permite que, si la licitación pública se adjudicó por “medios ilegales, esta se pueda revocar y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad si la ejecución no supera el 50 %.

El ingeniero también propone que se prohíba que las entidades estatales autoricen una cesión de contrato cuando hay procedimientos sancionatorios en curso en contra del contratista.

Incluso, se limitarían las causales para declarar urgencia manifiesta. Además, se establece un control de legalidad de la misma.

Al radicar el proyecto, el senador trajo a colación su experiencia como alcalde de Bucaramanga: “Cuando yo llegué a la alcaldía, me la entregaron saqueada. El presupuesto del año 2016 totalmente consumido. ¿Cómo lo hacen? Activan cuentas que no se pueden pagar, las meten al activo y las gastan. Como no se pueden cobrar, porque están vencidas, queda en déficit”.

“La mayoría de los senadores están interesados en que esto funcione. Esta es la sangre del país, es la economía. Si hay economía fuerte, que se activa, que se mueve, cuando hay velocidad en la circulación del dinero, cada vez que pasa de mano en mano hay impuestos que recoge el Estado. Hay trabajo, hay bienestar. De eso se trata. Esto es el resumen de lo que hicimos en Bucaramanga”, dijo el ingeniero, destacando también los aportes de más de 20 senadores que aportaron.

El senador, acompañado de Angélica Lozano, una de las congresistas que apoya el proyecto, deja lo que sería su mayor aporte al trámite legislativo. Se prevee que antes de que termine el año, se conozca la renuncia oficial de Rodolfo Hernández al Senado de la República. Todo apunta a que aspirará a la Gobernación de Santander en 2023.