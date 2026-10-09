Rodrigo Lara reveló detalle clave sobre el nuevo decreto que busca regular la protesta social: “Nunca más”

Desde Neiva, se conocieron nuevos detalles este viernes, 9 de octubre, sobre el contenido del decreto que ya tiene listo el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, que busca reglamentar la protesta social en el país.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, manifestó que uno de los temas centrales de la medida, que está a la espera de la firma del mandatario colombiano, es que “nunca más” se permitirán bloqueos indefinidos.

“Ya terminó más concretamente el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, el texto para reformar el decreto de protesta social. Es decir, nosotros tenemos un nuevo texto, que ya pasa a firma el presidente de la República, que sigue siendo un texto muy garantista”, expresó el alto funcionario del Gobierno.

Desde Neiva, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, reveló más detalles del decreto que reglamenta la protesta social en Colombia: “No se van a permitir nunca más bloqueos indefinidos”. La medida está para la firma del presidente De La Espriella. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/naJZpAvRqh — Revista Semana (@RevistaSemana) October 9, 2026

Y agregó: “Pero que le da ahorita herramientas a los alcaldes, a los gobernadores de la Fuerza Pública, mucho más precisos y mucho más eficaces. La regla, en general, siempre va a ser un diálogo. Pero ya separamos protesta pacífica de contestar violencia”.

“Ni un derecho menos para el que protesta pacíficamente, ni un espacio más para la violencia. Ya vamos a precisar muy claramente qué es un acto violento. En segundo lugar, en este decreto nosotros también establecemos los niveles de intervención”, subrayó Lara.

Además, señaló en declaraciones a los medios de comunicación en Neiva: “Siempre se va a priorizar el diálogo, pero desde el momento en que se detecten armas, lanzamiento de objetos peligrosos, obstaculización de ambulancias, agresiones a periodistas o agresiones a cuerpos médicos, habrá intervención inmediata del UNDMO. Es decir, ese decreto ya está listo. No se va a permitir nunca más bloqueos indefinidos, bloqueos perennes de carreteras, como pasaba anteriormente”.

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“Siempre habrá un corredor solidario. Esas imágenes de carreteras como la vía Panamericana, o la vía Buga-Buenaventura, o los carriles de TransMilenio en Bogotá bloqueados, y que nadie pudiera evitarlo, se acabó. Siempre va a haber tránsito y flujo en las carreteras”, puntualizó el ministro del Interior, Rodrigo Lara.