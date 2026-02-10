Política

Roy Barreras reta en vivo a Gustavo Bolívar y aumenta la tensión entre los dos: “Vive en Miami cuidando sus bienes”

El precandidato presidencial arremetió fuertemente contra el exdirector del DPS por hablar de una supuesta reunión.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 7:37 a. m.
Roy Barreras y Gustavo Bolívar.
Roy Barreras y Gustavo Bolívar. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API

Roy Barreras no dudó en responder, en vivo y en directo, a Gustavo Bolívar por hablar de una supuesta reunión que tuvo para hacerle una jugada al precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En diálogo con Palabras Mayores, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) aseguró que poco antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negara a Cepeda estar en la consulta del Frente por la Vida y le diera luz verde a Daniel Quintero, Barreras tuvo una reunión.

Gustavo Bolívar, Gloria Flórez, Daniel Quintero y Roy Barreras.
Gustavo Bolívar, Gloria Flórez, Daniel Quintero y Roy Barreras. Foto: Semana.

“Tres días antes, o dos días antes (...) hubo una reunión, le quedo debiendo el apartamento, en la que estuvo Quintero, Roy, Gloria Flórez y otra persona“, aseguró.

Según dijo, el objetivo era poder darle la estocada final a Cepeda para que no lo dejaran participar, incluir en la consulta al exalcalde de Medellín y con ello lograr que el exembajador de Colombia en Reino Unido no estuviera solo. “De hecho, él me invitó, ¿cómo iba a montarle competencia a Iván Cepeda?”, mencionó.

Controversia en la izquierda: Gustavo Bolívar revela supuesta reunión en un apartamento y salpica a Roy Barreras, Daniel Quintero y Gloria Flórez

Ante esto, Roy no dudó en salir a responderle y aumentar la tensión que ya se vive desde hace varios días entre los dos. En diálogo con Caracol Radio, Barrera negó que esto fuera cierto y hasta retó, en vivo, al también exsenador.

Eso es una calumnia delirante. Yo reto al señor Gustavo Bolívar a que se retracte porque esa reunión jamás existió”, comentó.

En ese sentido, el precandidato presidencial afirmó que lo que sí es verdad, aunque esto es de conocimiento público, es que él ha mantenido encuentros en los últimos meses para tratar de fortalecer la consulta y garantizar la unidad del progresismo.

Por lo mismo, dejó en claro que él no tiene nada que ver con la decisión del CNE, sino que apuntó que el “culpable” de esto es, según él, Hollman Ibáñez. “Yo no sé si es que Bolívar no oye noticias, como vive allá en Miami cuidando sus bienes”, expresó.

La izquierda quiere cerrarle la puerta a Roy Barreras por todos lados: le lanzan advertencia a Iván Cepeda y hablan de “conspiración” para “tumbarlo”

Barreras remarcó que su objetivo siempre ha sido lograr que en la consulta participen la izquierda y el centro, ya que considera que esta es la única forma en la que podrán ganar las elecciones 2026.

“11 millones de colombianos elegimos a Gustavo Petro, de los cuales solamente 1.500.000 votaron por Iván Cepeda en octubre, una votación muy importante y legítima, pero los otros 9 millones no hemos tenido la oportunidad de ir a las urnas”, expresó.

Por último, aprovechó para invitar a los colombianos a salir a votar el próximo 8 de marzo, día que puede ser muy decisivo de cara a los comicios presidenciales.

