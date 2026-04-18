Secretario de Gobierno de Bogotá dice que la ejecución de alcaldías locales ha sido “la mayor en términos de compromisos en 14 años”

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, se refirió a la denuncia que hizo un grupo de concejales sobre la supuesta baja ejecución de alcaldías locales.

“Frente a esto recomiendo revisar nuestra respuesta, el trabajo que venimos haciendo en lo local es muy importante, la mayor ejecución en términos de compromisos en 14 años y una tendencia creciente y consistente en giros y en transparencia. Un debate válido que nos permite mostrar lo que realmente venimos haciendo”, aseguró el funcionario del Distrito.

Quintero argumentó que en 2025 tuvieron una “ejecución histórica” en la que se habría comprometido el 98,8 % del presupuesto, que, según él, es la cifra más alta desde que se tiene registro.

“Nuestra presentación evidenció los importantes logros que hemos tenido, por ejemplo, en obras locales: intervenimos más de 460.000 metros cuadrados de segmentos viales, más de 73.000 metros cuadrados de andenes, 164 parques y 75 salones comunales”, dijo Quintero.

Concejales de la bancada MIRA le pusieron la lupa a la baja ejecución de las alcaldías locales: “solo ejecutaron el 55,7 %”

Además, habló de la política social en la que se le han entregado a más de 400.000 personas transferencias de Ingreso Mínimo Garantizado y más de 61.000 subsidios para adultos mayores, así como más de 7.500 ayudas en el programa Jóvenes con Oportunidades y más de 2.100 becas de Atenea.

“Somos conscientes de los desafíos que existen en lo local, pero los avances muestran una realidad diferente y mucho mejor a lo que ha pasado históricamente”, defendió el funcionario.

Los concejales del partido Mira habían alertado en el Concejo de Bogotá que las alcaldías locales solo habrían ejecutado el 55,7 %. Según la denuncia, a pesar de que se comprometieron con el 99 por ciento de los recursos disponibles, la ejecución real apenas alcanzó el 55,7 por ciento, lo que se traduce en que las intervenciones y programas no se materializaron en los barrios de la capital.

Los concejales del partido Mira le hicieron el reclamo al Distrito. Foto: Secretaría de Hacienda

Según los cabildantes, 3.983 ciudadanos no accedieron a programas de convivencia, 300 motocicletas destinadas a la Policía siguen sin operar por trámites administrativos y 42 kilómetros de carril de vías locales no fueron intervenidos.

Asimismo, Quintero habló de 1.808 Mipymes y emprendimientos que no habrían sido apoyados y 36.708 esterilizaciones de animales que no se realizaron.

“Las localidades deben seguir bajo la lupa, no por desconfianza, sino por responsabilidad frente a las fallas que se vienen repitiendo”, aseguró el concejal Fabián Puentes, quien criticó la falta de gestión de la administración distritral.

“Detrás de cada número hay una necesidad no atendida. Mientras en el papel se reporta contratación, en los barrios la gente sigue esperando”, agregó el concejal Samir Bedoya Piraquive.