El secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, se refirió a la detención de un escolta de su esquema de seguridad que se movilizaba en un vehículo particular de propiedad del hombre de protección con dineros y elementos alusivos a una campaña electoral.

“Rechazo los señalamientos que me hicieran de manera infundada donde me relacionan con la comisión de delitos electorales”, afirmó Lacouture.

El funcionario del Congreso aclaró que si bien se trata de una persona de su esquema de seguridad se movilizaba en el vehículo particular de ese ciudadano, por lo que él no tendría relación con esos hechos.

“No me movilizaba en dicho vehículo, ni participé de los hechos ya conocidos”, aseguró el secretario de la Cámara de Representantes.

Lacouture agregó que con esto quedarían “desvirtuadas” las insinuaciones que lo relacionan con estos hechos y por eso pidió que lo sucedido sea investigado y aclarado “especialmente por el comando de Policía de La Guajira y de personas de la política con fines electorales”, dijo el secretario, quien confirmó que seguirá atento a las investigaciones.

En desarrollo...