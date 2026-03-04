Política

Secretario de la Cámara se refiere a su escolta detenido con dineros: “Rechazo los señalamientos que me hicieran de manera infundada”

El funcionario negó tener relación con estos hechos y recordó que el hombre de protección ya fue dejado en libertad.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 8:36 a. m.
Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes.
Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes. Foto: Guillermo Torres

El secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, se refirió a la detención de un escolta de su esquema de seguridad que se movilizaba en un vehículo particular de propiedad del hombre de protección con dineros y elementos alusivos a una campaña electoral.

“Rechazo los señalamientos que me hicieran de manera infundada donde me relacionan con la comisión de delitos electorales”, afirmó Lacouture.

El funcionario del Congreso aclaró que si bien se trata de una persona de su esquema de seguridad se movilizaba en el vehículo particular de ese ciudadano, por lo que él no tendría relación con esos hechos.

“No me movilizaba en dicho vehículo, ni participé de los hechos ya conocidos”, aseguró el secretario de la Cámara de Representantes.

