Siguen los disgustos entre el petrismo y Cambio Radical por reforma a la salud: “prefirieron incendiar las calles”

La propuesta que radicó Cambio Radical en el Congreso no cayó bien en el petrismo. Distintos líderes y hasta el presidente Gustavo Petro se mostraron en contra de esa idea. El mandatario arremetió contra el líder de la colectividad Germán Vargas Lleras.

Sin embargo, ya se empiezan a generar disgustos entre los políticos tanto del Pacto Histórico como de Cambio Radical porque cada uno quiere defender su propuesta.

El representante Alfredo Mondragón, ponente de la reforma a la salud en el Congreso, aseguró que esa propuesta que presentó Cambio Radical es la misma que impulsó el gobierno del expresidente Iván Duque.

El secretario de la Cámara, Jaime Luís Lacouture, recibió la reforma que llevó personalmente al Congreso Germán Vargas Lleras.

“La reforma a la salud que acaba de presentar Germán Vargas es una copia de la que radicaron en el gobierno de Iván Duque en 2020 y que perpetúa la salud como negocio. En 2020, la radicaron como ley ordinaria y Fernando Ruiz los apoyó. Fue la que el pueblo en las calles tumbó”, aseguró el congresista vallecaucano.

Si bien es cierto que fue impulsada por el gobierno anterior y liderada por el exministro Ruiz, también es cierto que se usó como caballo de batalla en medio del paro que respaldó el petrismo y que generó caos en el país.

De hecho, muchos sectores cuestionaron que esa reforma no se alcanzó a discutir porque algunos sectores políticos aprovecharon para caldear los ánimos e impulsarse políticamente. Cabe recordar que la reforma que realmente generó las manifestaciones fue una tributaria que posteriormente fue ajustada. En el caso de esa reforma a la salud, algunos reclamaron que en medio del debate hubo fake news.

El hecho es que desde Cambio Radical le reclamaron a Mondragón por sus comentarios. “Alfredo, no es copia. De hecho es la misma que ustedes no estudiaron, porque prefirieron incendiar las calles, y mentir, al punto que a su mentor Wilson Arias ya le tocó retractarse. Ubíquese”, aseguró la precandidata a la Alcaldía de Cali, Juanita Cataño, militante de la colectividad.

Alfredo, no es copia. De hecho es la misma que ustedes no estudiaron, porque prefirieron incendiar las calles, y mentir, al punto que a su mentor Wilson Arias ya le tocó retractarse. Ubíquese

Otro de los que se metió en la pelea más allá del petrismo es el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, quien también arremetió contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Desde Cambio Radical también le respondieron al líder de esa colectividad.

La congresista Carolina Arbeláez le contestó el mensaje. “¿Ariel, que te parece vergonzoso? Que hagamos propuestas y tengamos preocupaciones, no entiendo por qué tanta mezquindad con la deliberación y la sana crítica, este no es un tema menor. Te invito a estudiar nuestras propuestas y sentarnos a debatirlas, a sumar y no a restar”, aseguró la representante a la Cámara por Bogotá.

Germán Vargas Lleras radicó su propuesta en el Congreso.

El mismo Vargas Lleras reconoció que tenían esta propuesta de reforma a la salud desde hace un par de años pero que no ha sido ampliamente discutida. “Si hubiera sido discutida con objetividad, con tranquilidad, porque ella contenía todos los ajustes que creemos necesarios, deben introducirse al sistema”, aseguró el exvicepresidente.

Vargas aclaró que la bancada no se opone a una reforma a la salud y que Cambio Radical comparte con el Gobierno algunas tesis que se contemplan en esa iniciativa, como mejorar la atención primaria en salud y los servicios básicos en primer nivel. “Requieren ser fortalecidos”, puntualizó Vargas Lleras.

La reforma a la salud fue radicada por el Gobierno y acompañada por el Pacto Histórico.

“Todos lo creemos, y así lo propusimos, hace dos años, en una atención preventiva. Por eso propusimos desde entonces que se introdujera en Colombia el médico de familia, como una primera puerta de ingreso al sistema. Que el mismo médico que regularmente visita a las familias, advierta oportunamente y de manera preventiva, eso se lo propusimos al país hace dos años”, reiteró el exvicepresidente.

Además, señaló que desde entonces cuestionaban el abuso de la integración vertical en muchas de las EPS y que se debe hacer más esfuerzos para lograr mayor cobertura en la territorialización. “Creemos y así lo señalamos en esta propuesta en la integración de redes mixtas entre el sector público y el sector privado”, dijo Vargas.