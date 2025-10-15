Soldado colombiano en Israel destapó por qué le dijo “no sea sapo” a Gustavo Petro. La revelación la hizo en SEMANA

Brian Cortés, el soldado colombiano en Israel, concedió una entrevista con SEMANA, en la que reveló detalles de por qué tomó la decisión de grabar un video en el que arremetió contra el presidente Gustavo Petro.

Según su relato, lo motivó una declaración que dio el mandatario colombiano, en medio de la agenda de trabajo que adelantó en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En la intervención que hizo Petro, y que llamó la atención del soldado Cortés, el jefe de Estado habló sobre la propuesta de abrir una lista de voluntarios para que se sumaran al conflicto en Medio Oriente y repeler los ataques de Israel contra Gaza.

Soldado Brian Cortés y Gustavo Petro. | Foto: Pantallazo tomado del video que publicó Brian Cortés en su cuenta de Instagram y foto Presidencia

“Ni la de Nueva York, ni la de París o Madrid, sirven. No van a durar si la crisis climática pasa colapso, y ya lo hemos visto. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar más discursos? No es posible. Es el momento de la acción”, dijo en esa oportunidad el mandatario colombiano.

Y agregó el jefe de Estado: “Yo aquí me retiro y hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate —no me asusta, ya estuve en otros— pues voy”.

Gustavo Petro. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Frente a esa declaración de Petro, el soldado Brian Cortés —en diálogo con SEMANA— afirmó: “Ese fue el comentario que me impulsó a hacer el primer video, a alzar mi voz; el hecho de pensar, ¿por qué tendría yo que alzar mi fusil en contra de otro colombiano? No quiero eso, es una realidad que no deseo vivir, ¿y por quién? Por un presidente que ni siquiera es capaz de hacer su trabajo. Que no ha sido capaz de ponerse los pantalones y decir, soy el presidente de Colombia, voy a salvar primero mi pueblo antes de intentar salvar al mundo... Una payasada", insistió el uniformado.

Además, reaccionó al llamado que en su momento hizo Petro, en medio de una manifestación pro-Palestina, en las calles de Nueva York, en la que pidió a los soldados del ejército de Estados Unidos desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump.

“Yo lo veo de la misma forma en que el presidente lo vivió cuando en Colombia le pidieron al Ejército desobedecer las órdenes de él. ¿Y qué hizo él? ¿Cómo reaccionó? ¿Amenazando con cárcel? ¿Amenazando con llevar a las personas a juicio? Eso sí es ser hipócrita; hacer algo y después cuando te lo hacen ponerte a llorar”, subrayó.