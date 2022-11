Susana Boreal manda a leer a Álvaro Uribe, lo invita a un café y denuncia que la tiene bloqueada: “No desinforme”

Susana Gómez Castaño (Susana Boreal), representante a la Cámara, pidió al expresidente Álvaro Uribe Vélez no desinformar acerca del proyecto de ley de educación integral en sexualidad, del que ella es ponente en la Comisión VI.

Mediante un video, Susana Boreal, le pidió al líder del Centro Democrático leer el proyecto de ley, desbloquearla en Twitter y tomarse un café con ella para discutir la iniciativa, en lugar de mentir, como según ella lo ha hecho.

Las palabras de la congresista del Pacto Histórico tienen que ver con unas declaraciones del expresidente, de las que hizo eco en Twitter este 18 de noviembre. “Como abuelo, como padre de familia, desde el Centro Democrático pido que se rechace ese proyecto. No le anticipan al niño unos temas que le afectan la felicidad de la niñez. Dejen que el niño sea niño y que sean los padres de familia quienes tomen la iniciativa de orientarlo”, expuso el exmandatario.

Presentamos nuestra alternativa



El pueblo colombiano está afectado por la inflación, ahora le suman la Reforma Tributaria, puede afectarse la inversión, el consumo, ¿por qué no reducir el IVA? Una medida compensatoria pic.twitter.com/lhkzOsccKN — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 18, 2022

El argumento de Boreal es que con el proyecto no se busca que las instituciones educativas reemplacen a los padres de familia, sino de acompañarlos en el proceso de orientar a los menores.

“Exsenador Álvaro Uribe Vélez, el proyecto de ley que usted tanto anda criticando en redes sociales no existe. El proyecto que sí estamos debatiendo es el 229 de 2021, que habla de educación integral en sexualidad. Es un proyecto de ley que no busca de ninguna manera sustituir la formación en sexualidad que le puedan dar las familias a sus hijos, sino que busca por medio del sistema educativo complementar y dar más herramientas para poder identificar y prevenir violencias basadas en género, violencias sexuales, enfermedades de transmisión sexual y embarazos adolescentes e infantiles”, expuso Susana Boreal.

La educación integral en sexualidad, iniciativa que fue presentada en el Congreso desde 2021, sería obligatoria tanto en las instituciones públicas como privadas, así como en las carreras universitarias relacionadas con la docencia.

“Busca fortalecer relaciones sanas, saludables y, sobre todo, basadas en el respeto. Es una formación no solo para los niños, niñas y jóvenes, sino también para los docentes, profesionales de la salud y para toda la comunidad educativa, que incluye a las familias”, agregó la congresista.

Yo, como coordinadora ponente, le respondo esto al ex senador Uribe y a quienes desinforman sobre el PL 229/2021 acerca de Educación Integral en Sexualidad.



El sr, Uribe me tiene bloqueada, ¿me ayudan a enviarle la razón? pic.twitter.com/ostlshfrCT — Susana Boreal (@SusanaBoreal) November 18, 2022

Susana Boreal concluyó la grabación pidiéndole a Uribe tomarse un café con ella, aunque pidió ayuda a los usuarios de Twitter para mandarle la razón, dado que la tiene bloqueada de esta red social.

“Le invito a que no desinforme, para eso le puedo enviar el proyecto de ley, para que se lo lea, y que lo podamos discutir con un café. Todas las críticas son bienvenidas, pero no podemos desinformar, no podemos crear pánico y no podemos ser responsables como políticos y portavoces para expresarle y contarle mentiras a la ciudadanía porque ellos merecen respeto y saber la verdad de qué se está haciendo en el Congreso. Lo invito a que lo lea, nos tomemos un café y lo discutamos”, agregó.

Cabal y Polo Polo desaprueban el proyecto

Resaltador en mano, María Fernanda Cabal subrayó los que a su juicio son los puntos polémicos del proyecto de ley. En uno de ellos se lee que la iniciativa busca “el reconocimiento y la eliminación de estereotipos, roles y normas que condicionan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes”.

En rechazo del fragmento en mención, la senadora trinó: “Pretenden dirigir la identidad sexual de nuestros niños de todas las edades. A los niños se les respeta, es la familia la encargada de enfocar la educación de sus hijos”.

También se expresó en contra del proyecto el representante a la Cámara Miguel Polo Polo. “Enfrentamos, en plenaria de Cámara de Representantes, el perverso proyecto de ley que pretende hipersexualizar a los niños en el país. Promoviendo una supuesta “educación sexual”, en donde lo que quieren enseñar es a masturbarse, tener sexo a temprana edad y promover el aborto”, dijo.