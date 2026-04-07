Terminó la ‘buena relación’ de Petro y la junta directiva de Ecopetrol: los duros reclamos del presidente tras decisión sobre Roa

La junta directiva de Ecopetrol no habría seguido las instrucciones de Gustavo Petro sobre la permanencia de Ricardo Roa como presidente de la compañía más importante de Colombia y se inclinó por una medida menos traumática para el Gobierno: los integrantes de la mesa aprobaron enviarlo a vacaciones y le autorizaron una licencia para que atienda sus problemas judiciales. La decisión evidencia una posible ruptura entre el jefe de Estado y sus delegados en la petrolera.

Roa saldrá este 7 de abril de la empresa de manera temporal. En primer lugar, hará uso de las vacaciones hasta el próximo 27 de mayo. Luego se acogerá a una licencia no remunerada que tendrá efecto a partir del 28 de mayo y se extenderá por los siguientes 30 días. Es decir, volverá al cargo después de la probable segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio, a hacer el empalme de su gestión.

Gustavo Petro revela postura de la junta directiva de Ecopetrol sobre Ricardo Roa: “Se asustaron con las amenazas uribistas”

Gustavo Petro mostró malestar por la elección de la junta directiva y así lo expresó en su cuenta de X, cuando apenas se sospechaba de la medida que se adoptaría: “Los miembros que delegué en la junta, y que son mayoría, piensan sacar transitoriamente (a Ricardo Roa). Les dije que se asustaron con las amenazas uribistas y de Cambio Radical de que los gringos buscan sacarlo”. Ese sería el telón de fondo de la decisión: la posición que adoptaría Estados Unidos frente a las complicaciones de Roa con la justicia colombiana.

La defensa que hizo el jefe de Estado al oir este argumento es que jamás había escuchado una posición de los norteamericanos contra la petrolera estatal: “Nunca he oído una sola frase de alguien de EE. UU. Hostil a Ecopetrol”.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La posición del primer mandatario fue más allá y recriminó a la junta directiva por la medida: “Aquí tengo representantes míos en las juntas directivas de las empresas públicas que se asustan, no con los gritos de los gringos, sino de los uribistas. ¡Ay, Dios! ¿Cómo se les ocurre ofrecer en bandeja al presidente de la mayor empresa del país y al mismo presidente de la República a la extrema derecha solo por susto?”.

La decisión ya está tomada y podría complicar la relación de Petro con la junta, como ya ocurrió con la Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato de Ecopetrol, a quien el presidente relacionó con el uribismo, pese al abierto apoyo que le han brindado a su proyecto político en los últimos años.

Ricardo Roa no asistió al interrogatorio que él mismo pidió en la Fiscalía por supuestos delitos electorales

El liderazgo de la empresa ahora quedará, temporalmente, en manos de Juan Carlos Hurtado, vicepresidente Ejecutivo de Hidrocarburos. Su hoja de vida fue compartida por la compañía una vez se oficializó el nombramiento en encargo: “Fue vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción en Ecopetrol y ha ejercido cargos ejecutivos orientados a la gestión y coordinación de recursos. Es ingeniero electricista, especialista en evaluación y desarrollo de proyectos, máster en administración de negocios internacionales de petróleo y gas. Cuenta con 28 años de experiencia en el sector, que incluye una amplia trayectoria en Ecopetrol y el desempeño de posiciones ejecutivas en la Transportadora de Gas Internacional (TGI)”.

Las críticas ya empezaron a llegar y la opinión pública debate sobre la conveniencia de la determinación. Por ejemplo, el excongresista Jorge Enrique Robledo, experto en la petrolera, aseguró que se trata de un grave error dejar a Roa en la presidencia: “Buscar engañar a los colombianos, permutándoles la renuncia de Roa, que es lo único que le sirve a Colombia en este caso, por unas vacaciones y una licencia. Qué cinismo. Muy acorde con el régimen petrista, que prefiere sus conveniencias de grupo que los intereses de Colombia".