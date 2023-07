Trato a migrantes venezolanos desata nuevas críticas de Peñalosa contra el Gobierno Petro: “Muy distinto del que les dió Duque”

La política migratoria venezolana, que había sido resalta en el pasado por su apoyo a los ciudadanos del vecino país que llegaron Colombia, no está pasando por su mejor momento y ya empieza a recibir críticas desde diferentes sectores.

Entre los datos más destacados que entregó el informe se encuentra que, el 81,7 % de los migrantes desea permanecer en Colombia, mientras que el 2,6 % pretende regresar a Venezuela, el 1,1 % irse a otro país y un 14,6 % no tiene definido ese asunto.

También se halló que el 0,3 % cuenta con un salvoconducto y el 0,1 % tiene un Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF). Adicionalmente, un 37,4 % sostiene no tener ningún documento de este tipo.

Con respecto a las razones para no tener documentación, el 27,9 % afirma que tiene un documento de regularización en trámite y otro 26,8 % es colombiano retornado. Entre otros motivos, están la no necesidad de este (17 %), falta de información (8 %), no cumplir los requisitos (6,7 %), desconfianza (0,6 %) y otros (16,4 %).