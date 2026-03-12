“Vamos a garantizar que la JEP reciba todos los recursos necesarios que permitan rendir cuentas al final de nuestro gobierno”: Juan Daniel Oviedo

La fórmula presidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, se refirió al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras el acuerdo político alcanzado con la candidata presidencial en el marco de la coalición surgida después de la Gran Consulta por Colombia.

Durante el evento de presentación de la candidatura conjunta, Oviedo explicó que uno de los puntos discutidos con Valencia fue precisamente el funcionamiento del sistema de justicia transicional creado tras el Acuerdo de Paz con las Farc.

Según indicó, la posición conjunta no pasa por una decisión inmediata sobre la continuidad o eliminación del tribunal, sino por evaluar su desempeño a partir de resultados concretos.

“El acuerdo que hemos definido es trabajar incansablemente para que todos los recursos económicos e institucionales se asignen a este sistema de justicia transicional bajo nuestro gobierno”, afirmó. De acuerdo con Oviedo, la idea es que, durante un eventual mandato de la coalición, la JEP cuente con los medios necesarios para avanzar en sus procesos y pueda entregar un balance claro al finalizar el periodo presidencial.

El exdirector del Dane sostuvo que el objetivo es que, al término del gobierno, exista un informe de rendición de cuentas que permita medir con precisión los resultados del tribunal. Ese balance, dijo, serviría como base para que la siguiente administración tome una decisión informada sobre el futuro del mecanismo judicial.

“Más que enfrascarnos en si se renueva o no el periodo de la JEP, lo que queremos es trabajar con efectividad y con sentido de transición”, explicó Oviedo, al señalar que el modelo de justicia transicional debe evaluarse por su capacidad de producir verdad, reparación y garantías de no repetición.

En ese sentido, el economista subrayó que el sistema debe demostrar que puede resolver con eficacia los casos derivados del conflicto armado y contribuir a cerrar las heridas que dejó la violencia en el país. “Lo importante es que ese modelo de justicia paralelo resuelva con efectividad y permita que haya reparación y no repetición de los conflictos del pasado”, sostuvo.

“Está claro que esa fue una herida que dividió al país hace más de diez años y aquí lo que queremos es unirnos alrededor del hecho de que la paz suceda y que se sienta con algo muy sencillo, y es que todos los colombianos puedan vivir del trabajo sin miedo”, declaró Oviedo.

Las declaraciones se producen en medio del debate político que ha generado la postura crítica de Valencia frente a la JEP. La candidata del Centro Democrático ha cuestionado en distintas ocasiones el funcionamiento del tribunal, mientras que Oviedo ha defendido la necesidad de evaluar su desempeño antes de tomar decisiones estructurales.

Según la fórmula, la estrategia acordada busca evitar una discusión ideológica anticipada y centrarse en resultados verificables. De esta manera, aseguró, se pretende que el país cuente con elementos objetivos para determinar si el sistema de justicia transicional ha cumplido, o no, con los objetivos para los cuales fue creado.