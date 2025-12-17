POLÍTICA

Zulma Guzmán: este es el pedido que hicieron las autoridades colombianas y lo que viene judicialmente; la mujer está en poder de la policía británica

SEMANA conoció que la mujer ya está en poder de las autoridades británicas y será judicializada en las próximas horas. El caso está en manos de Interpol.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 8:35 p. m.
Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.
Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de "clandestina", con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol. Foto: STOCK/ CAPTURA DE VIDEO

El misterio que rodea el intento de suicidio de Zulma Guzmán en Reino Unido, la mujer colombiana señalada de envenenar a dos niñas con talio ocasionándoles la muerte, al parecer, tras una decepción amorosa, tiene conmocionada a la prensa británica.

La mujer de 50 años, que huye de las autoridades colombianas que la buscan para que responda por el presunto homicidio de las menores de edad, fue rescatada en el río Támesis, muy cerca del puente Battersea, al oeste de Londres.

Ella —según las primeras informaciones— se habría lanzado al agua y fue rescatada en medio de una operación cinematográfica por parte de las autoridades. Las cámaras de seguridad alertaron a los policías londinenses que acudieron en su búsqueda.

“La policía fue llamada a las 06:45 horas del martes 16 de diciembre por informes de una mujer en apuros en el puente de Battersea. La Unidad de Policía Marina de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 horas y la llevó al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida ni la cambian por ella. Los rescatistas rastrearon el río con reflectores antes de encontrar a Castro”, informó el diario británico, The Sun.

La embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, conoció la situación y tiene información oficial que apunta a que Guzmán será judicializada apenas sea dada de alta del centro asistencial a donde fue remitida minutos después de ser encontrada en el Támesis. El caso — según precisó Sarabia— ya está en manos de Interpol.

Laura Sarabia
Laura Sarabia. Foto: Cristian Bayona / Colprensa

La reconocida empresaria colombiana salió de Colombia el 13 de abril y antes de pisar Reino Unido pasó por Argentina, Brasil y España. Ella argumentó que visitó Londres para estar con su hijo.

Medios británicos han informado que el estado de salud de Zulma Guzmán es estable y lo más probable es que salga del centro asistencial en Londres en las próximas horas.

El diario The Sun ha informado que, si la colombiana señalada por presunto homicidio se declara apta por el personal médico, “será puesta bajo custodia y tendrá que comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster para una audiencia de extradición a su debido tiempo”.

Zulma Guzmán Castro, es fundadora de la empresa Car-B, un modelo de autos eléctricos compartidos que salió al mercado en 2017.
Zulma Guzmán Castro, es fundadora de la empresa Car-B, un modelo de autos eléctricos compartidos que salió al mercado en 2017. Foto: Redes sociales

Las autoridades colombianas solicitaron al Reino Unido su captura y el Tribunal de Magistrados de Westminster emitió una orden de arresto contra la mujer desde este lunes, 15 de diciembre.

Este es el perfil de la implicada en la muerte por envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá.
Este es el perfil de la implicada en la muerte por envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá. Foto: SEMANA

Hasta la tarde de este miércoles, 17 de diciembre, la Fiscalía en Colombia no se había referido al tema. Tampoco la Interpol que, seguramente, procederá a adelantar el trámite que permita la extradición de Guzmán a Bogotá en los próximos días para que responda judicialmente.

