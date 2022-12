“No sabemos cuándo llegarán”: representante Andrés Forero criticó al Gobierno por vacunas contra la viruela del mono

Con razón @carolinacorcho no quería responder.



Todavía no hay protocolo para estudio de donación de vacunas de viruela símica y según respuesta personas con VIH no podrían recibirlas.



No sabemos cuándo llegarán y ya hay posible caso de muerte.



Otra vez la ministra vendió humo. pic.twitter.com/BBsH3N3b5M