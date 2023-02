‘Se le fueron encima’ a Gustavo Petro tras asegurar que nunca se informó al país que el 22 % de la niñez en Colombia tiene anemia

En los últimos días, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado bajo el escarnio público por la anunciada reforma a la salud. Sin haber sido radicada, la iniciativa ha dividido las posiciones en el gabinete y está generando fracturas en la coalición que respalda al mandatario en el Congreso.

Incluso, la ministra de Salud, Carolina Corcho, reconoció que la reforma no está lista. “En este momento no tenemos aún el articulado, pero no porque no se quiera presentar al Congreso, sino por un tema de confianza pública”, dijo la funcionaria.

El presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho insisten en defender una reforma que el país no conoce. Sin embargo, el Congreso tendrá la última palabra. - Foto: guillermo torres-semana

Entretanto, el mandatario de los colombianos ha aprovechado su cuenta oficial de Twitter para lanzar fuertes críticas al actual sistema de salud.

En su más reciente trinó manifestó: “La mayor falla del actual sistema de salud es que no desarrolla la atención primaria y la prevención de la enfermedad, es en esto donde debería invertirse buena parte del dinero. La ausencia de la prevención y la atención primaria está matando decenas de miles de personas”, escribió.

En el mismo hilo comentó: “Esto nunca se ha informado al país. Pero, ¿sabían ustedes que el 22 % de la niñez en Colombia tiene anemia? Dotarnos de un poderoso sistema de atención primaria y prevención corregiría esta enfermedad”, agregó.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: Presidencia

Ante esta afirmación, el epidemiólogo colombiano Julián Fernández Niño respondió: “Presidente, ¿cómo va a decir que “nunca se ha informado al país”? Ese dato se divulgó ampliamente en varios foros, noticias, y es de la última ENS, 2015. Eso depende de los determinantes sociales, y probablemente en la nueva ENS será más bajo”, aseveró.

Fernández además le envió “un consejo con cariño” al Gobierno Petro. “Los que le escriben los tuits de salud al presidente deberían sugerir un chequeo de datos rápido. Hay varios profesores cercanos que les pueden ayudar. Es un consejo con cariño. No pueden decir exabruptos y pensar que no nos vamos a dar cuenta. Algunos nos dedicamos a esto”, expresó.

Los que le escriben los tuits de salud al presidente deberían sugerir un chequeo de datos rápido.



Hay varios profesores cercanos que les pueden ayudar. Es un consejo con cariño.



No pueden decir exabruptos y pensar que no nos vamos a dar cuenta. Algunos nos dedicamos a esto. — Julián A. Fernández-Niño (@JFernandeznino) February 5, 2023

En esa misma línea, varios internautas le pidieron a Petro ser más claro con el tema. “La anemia en niños usualmente es nutricional y no se corrige con medicamentos, se requiere mejorar los determinantes sociales y ahí la nutrición es fundamental y eso no hace parte de la reforma a la salud”; “¿y cuál es su propuesta para la prevención? ¿Enviar un grupo de enfermeros de casa en casa a tomar la tensión y averiguar su núcleo familiar? Más gasto, más burocracia. ¿Dónde están las campañas para educar a la gente sobre como alimentarse sanamente? Y obvio controlar la natalidad”; “que lástima que se van a perder 15 billones por un capricho suyo en vez de ayudar a esos niños y sus familias”. Han sido algunas de las apreciaciones.

Mientras que la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien estuvo presente en la Cumbre por la Reforma a la Salud en el departamento del Valle del Cauca, donde se reunieron al menos 4.000 personas en el coliseo Evangelista Mora de Cali; en su intervención, aseguró que “las reformas corren el riesgo de naufragar en un mar de mentiras y tergiversaciones”.

“Quiero explicarles los puntos centrales de la reforma a la salud que ustedes podrán leer pronto en el texto que entregará el Gobierno nacional al país. En ese sentido, todos conocemos la crisis de la salud”, sostuvo.

La ministra de Salud, Carolina Corcho. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

En la Cumbre se despachó contra el sistema de salud actual, en el que se incluyó manifestando: “Lo que hemos vivido los médicos y los trabajadores de la salud frente a un derecho que es el más tutelado en Colombia después del derecho de petición, han sido los jueces quienes han tenido que apoyar a los pacientes para que se les cumpla con un derecho que tiene que ser garantizado de manera igualitaria en Colombia”.

Igualmente, agregó que es “normal en el sector salud, que nos paguen o no nos paguen, que tengamos que trabajar por cuatro o cinco meses sin pago alguno; 600 municipios en Colombia no tienen puestos de salud en su zona rural; 300 municipios no tienen sala de partos, eso nos cuesta la vida, nos cuesta que un bebé no tenga lo elemental y básico que tiene que garantizar un Estado de derecho en Colombia”.