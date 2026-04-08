Artemis II vista desde Colombia: Raúl Joya explica cómo la misión es “útil para un viaje a Marte”

La misión Artemis II, que despegó días atrás como el primer paso del regreso de la humanidad a la Luna en más de medio siglo, alcanzó uno de sus puntos más relevantes al sobrevolar el lado oculto del satélite natural.

En su sexto tramo, la nave Orión perdió comunicación con la Tierra por cerca de 40 minutos, una fase crítica en la que la tripulación continuó registrando imágenes y datos de regiones nunca vistas directamente por humanos, lo que consolidó un hito científico y técnico.

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Este paso busca validar las capacidades clave para futuras misiones y también marcar un avance en la exploración del entorno lunar.

Artemis II visitó la Nasa y capturó detalles importantes de la superficie lunar. Foto: Tomada de X @NASAArtemis

En el séptimo día, la misión entra en una nueva etapa con maniobras de corrección de trayectoria, fundamentales para reorientar la nave hacia la Tierra y encaminar el regreso de la tripulación.

El impacto de la misión en la astronomía colombiana

Para entender el impacto de este hito, sus implicaciones y lo que representa para Colombia, SEMANA conversó con el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda, Raúl Joya, quien analizó los logros de la misión, los desafíos técnicos y el futuro de la exploración espacial.

SEMANA: ¿Qué significa para la astronomía colombiana ver a la humanidad tan cerca de la Luna otra vez?

RAÚL JOYA (R. J.): Poder compartir y aclamar con el país el hecho de sentir en el presente esta carrera espacial, como lo fue en los años sesenta y setenta, es confirmar que la ciencia de la astronomía dio paso a lo que llamamos la astronáutica.

Y que, gracias a la primera, en nuestro país la inspiración ha servido a centenares de personas para formarse como profesionales o divulgadores, que los tenemos —y muy destacados— en estos campos.

SEMANA: ¿Están realizando algún tipo de seguimiento durante estos diez días?

R. J.: Sí, estamos realizando un trabajo de divulgación científica entre la comunidad universitaria para los visitantes a nuestras instalaciones y, por supuesto, en nuestras redes sociales.

También ofrecemos una agenda de conferencias y proyecciones en nuestro planetario digital, acompañada de una interesante muestra de modelismo de cohetes, naves espaciales y otros artefactos y globos de la Luna, Marte, etcétera.

Además, mantenemos comunicación permanente con colombianos que están trabajando en todo el proyecto Artemis, que tiene como objetivo instalar una colonia humana antes de cinco años.

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SEMANA: ¿Qué tan difícil es para un telescopio terrestre diferenciar el ‘brillo’ de Orión frente al reflejo de luz de la superficie lunar?

R. J.: No es fácil obtener una imagen directa del punto de luz que pueda reflejar la cápsula Orión con los telescopios terrestres normales. Solo con instrumentos dotados con grandes espejos y cámaras apropiadas, pero dada la reflexión de la luz solar sobre la Luna es imposible.

Solo cuando no se tenga de fondo la Luna iluminada se podrán realizar tomas, para comprobar su rumbo y movimientos de giro sobre sí misma que debe realizar. De este modo, ya con pequeños telescopios inteligentes se podrá captar su regreso a la Tierra, como un punto de luz sin ningún detalle de su forma o colores.

SEMANA: ¿Qué significaría instalar telescopios en el ‘lado oscuro’ de la Luna?

R. J.: Para mí, el hecho de tener la posibilidad de que la humanidad instale telescopios en el lado opuesto de la Luna, en la cara que no vemos, es extraordinario.

Pero hay que comprender que la Luna ya está asediada con satélites en su entorno, lo que indica que probablemente no será el lugar ideal.

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SEMANA: Ustedes lideraron el proyecto Libertad-1. ¿Cómo influye Artemis II en los jóvenes colombianos que quieren estudiar ingeniería o astronomía?

R. J.: Todo el programa Artemis impacta las nuevas vocaciones de las personas jóvenes para trabajar en estas áreas del conocimiento.

Ahora, tener el honor de haber empujado en el país el tema de la astronáutica con el Libertad-1, primer satélite colombiano en el espacio, nos compromete a promover que las personas que estudien y trabajen en las áreas de las ciencias del espacio se forjen como buenos seres humanos y también alcancen un éxito profesional como el que nos han dado los colombianos Jaime Forero, Iván Ramírez, Adriana Ocampo, Tatiana Vergara, etcétera.

SEMANA: ¿Qué tecnología de la nave Orión podría ser la ‘llave’ para que el humano llegue a Marte?

R. J.: La tecnología que conlleva la cápsula Orión está dando la pauta de lo que podría ser y no ser realmente útil para un viaje a Marte.

Todo es imprescindible en estos viajes, en los cuales no hay lugar a sistemas o equipos que fallen. Una de esas tecnologías imprescindibles es la del diseño del escudo de la cápsula, que contrarresta los efectos de la radiación del espacio, que afecta a los seres humanos.

En la actualidad, según se ha probado en la Estación Espacial Internacional y en las cápsulas que se usan para la llegada y regreso, un viaje a Marte duraría mínimo un año y medio. Por lo tanto, la protección de los astronautas es fundamental, la tecnología de control de vuelo también es definitiva y la simplificación de controles permite mejor supervisión de la nave, seguramente para posibles reparaciones in situ.