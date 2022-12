Cuatro hábitos que deterioran la batería de un iPhone y android

Cargarla al 100 % y no usar el cargador original, son algunos de los errores más comunes que ocasionan daños irreversibles.

Al hacer una compra de un celular, este viene con algunas especificaciones determinadas que le ayudan a extender su vida útil. Entre estas está cómo hacer el uso adecuado del cargador del celular, con el fin de no cometer errores que pueden llegar a ocasionar daños en la batería.

La mayoría de las personas consideran que la carga del celular solo implicar conectar el cargador a la corriente; sin embargo, el asunto va mucho más allá de esto. Es fundamental conocer la energía que puede almacenar el dispositivo, al igual que saber cuánta es la capacidad o la profundidad de descarga que puede sostener.

Entre los errores que dañan la batería del celular están:

Cargar siempre al 100%: no es recomendable cargar la batería al 100 % de su capacidad, porque así se deteriorará. Es mejor mantener siempre la batería entre el 20 % y 80-85 %. Si se supera la última cifra se estará forzando la batería. Esto no quiere decir que nunca deba llegar la carga completa al 100 %, se puede hacer una que otra vez para que se calibre; pero se debe evitar lo máximo posible. Expertos aconsejan realizar cargas cortas de pocos minutos para mantener un porcentaje de batería más o menos estable que no supere el 80-85 %.

No usar el cargador original: este es uno de los hábitos que más dañan la batería de los celulares. Por ello, es importante hacer siempre el uso del cargador que viene con el celular. Esta es una forma de asegurarse que la vida útil de la batería corresponda con lo informado por el fabricante del smartphone.

Dejar la batería hasta el 0%: muchos creen que dejar la batería siempre en cero ayuda a su rendimiento; sin embargo, lo ideal es no hacerlo con mucha frecuencia, porque esta acción logrará que la batería dure mucho menos. Es fundamental recordar que la batería debe mantener mínimo una carga del 20 % o más, para que esta no sufra tanta degradación y los daños sean mínimos.

Utilizar el celular mientras carga: no es recomendable hacer esto, porque cuando se emplean varias aplicaciones durante la carga del celular, esto aumenta mucho más la temperatura de la que ya tiene. En el caso de que necesite usarlo, expertos aconsejan desconectarlo de inmediato.

Así puede liberar espacio en un iPhone

En algún punto del día a día, la memoria del dispositivo móvil puede llegar a llenarse, debido al número de aplicaciones, las constantes actualizaciones, así como videos, fotografías y demás archivos multimedia.

Ahora bien, una de las maneras más efectivas para recuperar espacio en el teléfono, es borrando información innecesaria. Sin embargo, existen otras formas para ganar más espacio en el celular, especialmente los que cuentan con un sistema operativo iOS, es decir, los iPhone y son los siguientes:

1. Transferir fotos y videos

En la mayoría de ocasiones, las fotos y videos se publican en las redes sociales, motivo por el cual la mejor opción es eliminarlas del dispositivo. No obstante, está la opción de transferir todos los archivos a la nube o a una memoria externa.

2. Eliminar los mensajes de texto

Otra de las opciones para liberar espacio en el iPhone, es eliminando los mensajes de texto. Además, se puede configurar el teléfono para que se eliminen pasado los 30 días. Esta función es posible realizarla desde los ‘Ajustes’ del iPhone.

3. Restablecer el dispositivo

Esta opción eliminará todas las aplicaciones y archivos guardados en el teléfono, razón por la cual antes de realizar este paso se debe realizar una copia de seguridad de los archivos más importantes.

4. Borrar la memoria del caché

Este método es una de las formas más sencillas para optimizar y liberar espacio del teléfono, debido a que este tipo de memoria almacena todos los datos que, en ciertas oportunidades no son necesarias. Para eso, solo se debe ingresar a los ‘Ajustes’ del dispositivo.

5. Desinstalar aplicaciones

Debido a las constantes actualizaciones en las aplicaciones, esto puede llegar a generar un aumento en el almacenamiento del celular, motivo por el cual es indispensable eliminar las aplicaciones que menos se utilizan.