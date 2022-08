Cuidado: las aplicaciones de celular que pueden robar datos bancarios

El auge de las plataformas digitales cada vez toma más relevancia en la actualidad, pues a través del teléfono móvil ahora es posible llevar a cabo cualquier tipo de acción bancaria como giros, retiros, pagos, entre otros. Sin embargo, así como el mundo de la tecnología abre muchos caminos, también puede pasar a ser un método de estafa.

Aunque hay quienes no caen en las trampas, otros sí resultan siendo las víctimas de correos, llamadas, mensajes de textos y demás que tienen un objetivo en común: robar los datos bancarios.

Teniendo en cuenta un análisis compartido por los especialistas de software de Trend Micro Incorporated, luego de llevar a cabo una minuciosa búsqueda, encontraron que un par de aplicaciones que estaban en la tienda de Google, llamada Play Store, tienen virus que no solo afectan a los teléfonos inteligentes, sino que a su vez se entrometen en asuntos más delicados, como el traspaso de datos personales e intransferibles.

Si bien es cierto que hay apps seguras para el manejo de dicha información, el análisis estima que más de 15 aplicaciones buscan específicamente los datos bancarios de los usuarios.

Un análisis se centró en buscar las apps que se entrometen en el celular pata robar datos bancarios. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por medio de un virus catalogado como ‘DawDropper’ se efectúan códigos y acciones digitales que pueden sobrepasar la malla de seguridad, que la tienda del conglomerado tecnológico ha creado. Asimismo, los hackers pueden llegar a tener el control de cuidado del propio teléfono, según el estudio “Examinando el nuevo Daw ropper Banking Dropper y DaaS en la Dark Web”.

Los conocedores, expertos en seguridad cibernética, dicen haber hallado los puntos débiles de Play Store en donde, con la ayuda de un servicio de terceros, el servidor ‘Google Play Protect’ se pudo ver truncado. Es decir, a pesar de que el mencionado software de Google trata de alejar a las aplicaciones inseguras, los analistas detallan haber podido ir más allá.

En ese sentido, el citado estudio consigna que las aplicaciones que se deben eliminar de los teléfonos celulares son: Video Motion, Document Scanner Pro, Conquer Darkness, Simply Clean, Unicc QR Scanner, Call Recorder, Call Recorder pro +, Rooster VPN, Super Cleaner, Universal Saver Pro, Eagle photo edit, Extra Cleaner, Crypto Utils, FixCleaner y Lucky Cleaner.

El celular es un arma de doble filo, según expertos. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

¿Cómo proteger el celular del robo de datos bancarios?

Teniendo en cuenta datos compartidos por La Vanguardia, hay que entender que los conceptos de seguridad y privacidad son inherentes el uno del otro.

Es así como para Daniel Vidal, abogado en Cubelaws y profesor de ciberseguridad en The Valley Digital Business Schools, “sin seguridad, no puede haber privacidad, ya que un terminal o sistema que no sea seguro es una ‘puerta abierta’ al conocimiento público de lo que debería ser privado, con el posible mal uso de dicha información privada. Y sin privacidad es difícil que haya seguridad”.

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) dieron vida a la denominada ‘Guía sobre Privacidad y seguridad en Internet’. En ella, hay una serie de recomendaciones o consejos para proteger los teléfonos móviles, pues el robo de datos bancarios o de cualquier otra índole es un tema que sigue en aumento.

Así las cosas, para proteger el celular de robo de datos se debe atender a las siguientes acciones: