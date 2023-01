Este es el tiempo que toma desarrollar un carro para el videojuego Gran Turismo

Este miércoles 11 de enero, el director ejecutivo de Polyphony Digital, la desarrolladora de Gran Turismo 7, Kazunori Yamauchi, reconoció en una entrevista que se tarda alrededor de 270 días en desarrollar un modelo de automóvil para el juego.

Ahora bien, con motivo del 25 aniversario de la popular franquicia de conducción, exclusiva de PlayStation, la compañía invitó a un grupo de medios de comunicación para visitar sus oficinas, donde les recibió el CEO de la empresa.

Durante el recorrido, Yamauchi resolvió algunas dudas planteadas por los periodistas, entre las que se encontraban aquellas relacionadas con el catálogo de coches disponible en el videojuego.

Esta es y ha sido siempre una cuestión habitual entre los jugadores, que en la última versión del título pueden conducir hasta 424 modelos, ya que algunos consideran que debería haber más modelos disponibles en Brand Central y el concesionario de coches de segunda mano.

En este sentido, el directivo ha comentado que los recursos de la desarrolladora son finitos y que se tarda aproximadamente 270 días en crear un nuevo modelo desde cero, según recoge The Gamer y con base en informaciones publicadas por medios nipones.

Asimismo, Yamamuchi reconoció que aunque el ritmo de creación de vehículos actual es de 60 coches nuevos al año, este no viene reflejado en la cifra conseguida en los últimos nueve meses, y teniendo en cuenta que el juego se lanzó en marzo de 2022, puesto que en este tiempo solo se han producido 30 vehículos.

Videojuegos más esperados del 2023

Dead Space Remake

Este es uno de los remakes más esperados por los fanáticos de los videojuegos de horror, puesto que en su momento esta entrega representó uno de los juegos más aterradores de los últimos tiempos. Dead Space llegó a la Xbox 360 y PlayStation 3 como una evolución para el género survival horror y su primera entrega está considerada una experiencia que genera angustia y terror en los jugadores.

EA ha asegurado que este remake se ha enfocado en optimizar la calidad gráfica y sonora del juego para brindar escenarios más aterradores, sin llegar a alterar la jugabilidad original del título.

Star Wars Jedi: Survivor

Este juego llega como la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order y por ello es uno de los juegos más esperados para este año, debido a que la primera entrega de la saga revitalizó los títulos basados en Star Wars al ofrecer una historia original atractiva con personajes carismáticos. Además de contar con un sistema de combate y exploración que permite aprovechar las habilidades con el sable de luz y los poderes de la fuerza contra diferentes tipos de enemigos.

Cal Kestis tendrá una segunda aventura en donde continuará con su viaje para intentar restaurar la orden Jedi, tras ser destruida por el imperio galáctico.

Marvel’s Spider-Man 2

Esta secuela representa la continuidad de una aventura que cautivó a los fans de héroe ‘arácnido’, quienes quedaron más que satisfechos por el trabajo realizado por Insomniac Games al ofrecer una experiencia mucho más realista mientras se controla Spider-Man. La gran novedad de esta entrega será que el jugador tendrá una aventura que conectará la historia de Peter Parker y Miles Morales, como dos superhéroes que deberán enfrentar una poderosa amenaza que atacará a Nueva York.

Resident Evil 4 Remake

Este también es uno de los remakes más esperados por cientos de jugadores quienes años atrás encontraron en Resident Evil 4 el mejor juego de toda la saga. En esta entrega Leon S. Kennedy emprende un peligroso viaje para rescatar a la hija del presidente de Estados Unidos, mientras enfrenta a nuevas criaturas que son creadas con una extraño virus.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La secuela de Breath of the Wild está es un juego que aún no ha salido al mercado y muchos ya lo nominan como candidatos al ‘juego del año’, esto debido al arrasador éxito que tuvo el primer juego.

Tears of the Kingdom promete ser un espectacular juego de mundo abierto que brindará muchas horas de aventura, exploración y una trama que cautivará a los fans de la saga de Zelda.

