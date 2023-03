Recomendaciones para preparar el teléfono celular antes de emprender un viaje

Uno de los hobbies con los que más se identifican las personas es ir de viaje, para salir un poco de la monotonía laboral o académica y conocer nuevos lugares dotados de culturas. Sin embargo, a la hora de alistar la maleta, se necesita varias herramientas y, con la llegada de las nuevas tecnologías, los teléfonos celulares son indispensables.

Entre las cualidades de los smartphones se encuentra la captura de recuerdos o momentos importantes mediante la toma de instantáneas, pero también estos dispositivos se complementan con las redes sociales que permiten conocer a personas a lo largo y extenso del mundo.

Hay casos en los que los usuarios no preparan su teléfono celular para salir de viaje, lo que da como resultado que los móviles se descarguen y tampoco sea posible guiasen por los sitios a explorar.

En ese sentido, The New York Times tiene un artículo en el que se dan algunas recomendaciones para preparar el teléfono celular antes de salir a conocer nuevos territorios. De igual manera, se da a conocer que estos consejos aplican para destinos nacionales e internacionales.

Mujer joven con teléfono inteligente, concepto de redes sociales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los mejores consejos para preparar el celular y no caer en el intento

Teniendo en cuenta la experiencia de Michael Zhao, editor de Wirecutter en The New York Times, no puede faltar los accesorios que complementan al celular y por los que, posiblemente, se generan inconvenientes en pleno viaje, como:

Batería de respaldo , esta puede ser “ligera y básica”.

Tres cargadores , los cuales uno es para el hotel, el otro para llevar a cualquier lugar y, por último, uno más únicamente para cargar la batería externa o de respaldo.

Cargador de pared multipropósito: “para viajar ligero, no empaques varios bloques de alimentación para cargar tu celular y batería. Compra un cargador de pared multipropósito que pueda cargar todos tus dispositivos al mismo tiempo”, se lee en el citado medio internacional.

Adaptador , pues no en todos los países las tomas de corriente eléctrica son iguales.

Llave de tarjeta SIM, para cambiar la tarjeta del celular y así poder obtener una del sitio que se visita. Inclusive, hay quienes pueden abrir este puerto de almacenamiento de la SIM con un arete.

Por otro lado, los conocedores del tema indican que hay diferencias marcadas a la hora de efectuar un viaje al extranjero. Primero, lo ideal es pagar al operador del móvil para obtener una “itinerancia internacional”, debido a que con esto se puede enviar y recibir llamadas con el uso de redes telefónicas de compañías extranjeras en otros países. Sin embargo, como segunda opción, la vieja confiable es instalar una tarjeta SIM extranjera.

Una cuenta de ahorros puede ser consultada mediante aplicaciones móviles. Getty Images. - Foto: Getty Images

En adición, hay quienes dicen que la SIM extranjera es más barata y se puede ordenar con anticipación. En cuanto a lo que se necesita dentro del teléfono inteligente, la recomendación es descargar las app necesarias desde casa; primordialmente cuando se necesita de aplicativos de mapas, solicitud de transporte, entre otros.

Lista de viaje

En resumen, The New York Times comparte la lista completa de viaje para preparar el celular, dividida en accesorios y preparativos de la siguiente forma:

Accesorios de tecnología infaltables

Batería de respaldo.

Más de tres cargadores.

Un cargador de pared multipropósito.

Adaptador.

Llave para tarjeta SIM.

Preparativos para el celular

Desbloquear el dispositivo móvil en el territorio de llegada.

Ordenar una tarjeta SIM extranjera.

Descargar las aplicaciones necesarias desde casa, como mapas en línea.

Imprimir códigos o configurar una aplicación de autentificación.

Uno de los consejos es que hay que plantearse destinos reales, según los ingresos de cada persona. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Nunca está de más recordar que el cuidado de la batería de un smartphone es responsabilidad de quien lo manipula, así que expertos en reparación técnica de celulares recomiendan no utilizar cargadores que no sean originales en los viajes, además evitar exponer el dispositivo a las altas temperaturas de la luz del Sol.